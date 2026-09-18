Samson arriva su Xbox il 21 settembre con promesse di fix

Arriva la data d’uscita su console di Samson, l’action del team indipendente Liquid Swords fondato dal creatore di Saints Row, e arriva pure in fretta: il 21 settembre il gioco sbarcherà su Xbox, accompagnato da un nuovo trailer dedicato proprio alle versioni console. Un debutto che sa di seconda possibilità, visto come sono andate le cose su PC qualche tempo fa.

Perché il passaggio su computer è stato tutt’altro che memorabile. La media su Metacritic si è fermata a un 5 secco, numero che racconta bene il divario tra ciò che il pubblico si aspettava e quello che si è trovato davanti al momento del lancio. Ora lo studio prova a ripartire, con un prodotto che dovrebbe presentarsi in condizioni diverse.

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Tyndalston, muscle car e scazzottate

Per chi si fosse perso la vicenda, Samson porta il giocatore tra le strade di Tyndalston, una metropoli costruita su criminalità, motori rombanti e risse di strada. Il gioco mescola la guida con il combattimento corpo a corpo, e non lo fa in punta di piedi: l’impressione è quella di un beat ’em up vecchia scuola, diretto, poco interessato alle sottigliezze. Qualcuno, nei mesi precedenti all’uscita, aveva tirato in ballo Driver e Mad Max come riferimenti, e in effetti l’idea di fondo guardava da quelle parti.

Le premesse avevano generato parecchio interesse. Poi il debutto, e l’accoglienza contrastante che ha ridimensionato tutto.

La storia ruota attorno a Samson, che torna nella città che lo ha formato a colpi di durezze e si ritrova con un debito impossibile da saldare. Chi lo reclama ha preso sua sorella per costringerlo a muoversi, e il tempo a disposizione è poco. L’unica strada percorribile è passare sopra chiunque si metta di traverso, in una progressione dove ogni scontro si consuma a distanza ravvicinata e ogni fuga va conquistata sul momento, senza scorciatoie.

Le promesse di Liquid Swords sulla versione Xbox

Le critiche piovute sulla versione PC riguardavano soprattutto due cose: il livello di rifinitura, giudicato basso, e la quantità di bug presenti al lancio. Problemi concreti, di quelli che affossano un gioco a prescindere dalle idee che ci sono dietro. Liquid Swords ha però promesso miglioramenti sostanziosi in vista dell’approdo su console, sostenendo di aver lavorato parecchio per consegnare un titolo finalmente all’altezza.

A metterci la faccia è stato direttamente il fondatore dello studio, Christofer Sundberg, che sui canali social ha rassicurato il pubblico spiegando come le versioni console stiano procedendo “davvero bene”. Parole che valgono quel che valgono finché il gioco non sarà nelle mani di chi lo compra, ma almeno indicano una direzione.

Se le promesse verranno rispettate, su Xbox potrebbe arrivare qualcosa di molto diverso rispetto a ciò che si è visto al lancio originale su PC. La differenza tra una riedizione sistemata come si deve e una semplice conversione la si misura sul campo, dopo le prime ore di gioco, e il 21 settembre non è lontano.

Cosa mostra il nuovo trailer

Il filmato diffuso insieme all’annuncio della data è dedicato proprio alla versione console, e serve a rimettere il gioco sotto i riflettori dopo mesi complicati. Un’occasione per far vedere come si muove Samson tra inseguimenti e scontri, in quel misto di guida e mazzate che resta il cuore dell’esperienza.

Il progetto porta comunque una firma pesante. Sundberg viene dalla scuola che ha dato vita a Saints Row, e l’attitudine sopra le righe di quella serie si intravede anche qui, filtrata però da un tono decisamente più cupo e violento. Tyndalston non è una città in cui divertirsi, è un posto da attraversare a testa bassa.

L’appuntamento su Xbox è fissato per il 21 settembre.