Prevenzione suicidio: chiedere non semina l’idea, dice la scienza

Di fronte a una crisi suicida la reazione più comune è il silenzio, spesso per paura di dire la cosa sbagliata. Eppure la ricerca scientifica, negli ultimi anni, ha smontato tre convinzioni molto radicate su cosa fare quando qualcuno mostra segnali di allarme. La prima riguarda proprio la domanda diretta, quella che quasi nessuno osa formulare.

I numeri spiegano perché il tema sia tornato al centro dell’attenzione. Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite, il continente americano è l’unica regione del mondo dove la mortalità per suicidio continua a crescere. Uno studio pubblicato su The Lancet colloca il suicidio come terza causa di morte tra i giovani americani di età compresa tra 10 e 24 anni, con una tendenza in aumento costante nelle ultime due decadi. L’Organizzazione Panamericana della Sanità insiste su un punto: la risposta non può essere solo sanitaria, servono comunità, imprese e istituzioni. “Il messaggio è chiaro: solo una risposta multisettoriale e comunitaria potrà invertire questa profonda tragedia”, sottolinea l’ONU.

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I segnali da riconoscere e il mito della domanda che semina l’idea

Prima di tutto vengono i segnali d’allarme. La Mayo Clinic elenca conversazioni ricorrenti con frasi come “mi ucciderò”, “vorrei essere morto” o “vorrei non essere mai nato”, la ricerca di mezzi per farsi del male come armi o farmaci non prescritti, l’isolamento sociale, sbalzi d’umore improvvisi e senza motivo apparente, un aumento del consumo di alcol o sostanze, la tendenza a comportamenti rischiosi o autodistruttivi come guidare in modo negligente, livelli insoliti di ansia o stress.

Quando questi segnali compaiono, la domanda che blocca tutti è sempre la stessa: chiedere apertamente “stai pensando di toglierti la vita?” può mettere in testa un’idea che non c’era? Una revisione pubblicata nel 2014 ha analizzato gli studi disponibili su popolazione generale e su persone considerate a rischio, adolescenti e adulti compresi. Nessuno degli studi esaminati ha riscontrato un aumento statisticamente significativo dell’ideazione suicidaria dopo una domanda diretta. Anzi, in alcuni casi parlarne apertamente si associava a una riduzione dei pensieri suicidi e a un miglioramento della salute mentale tra chi era già in trattamento.

Un metanalisi del 2018 ha ripreso il tema con 13 studi dedicati proprio ai possibili effetti dannosi di quella domanda, senza trovare prove di peggioramento. Gli autori suggerivano apertamente di ridimensionare i timori. Nel 2020 un’altra metanalisi su otto lavori, inclusi studi controllati randomizzati, ha confermato l’assenza di effetti significativi su comportamenti suicidari, autolesionismo o disagio psicologico. L’Istituto Nazionale di Salute Mentale degli Stati Uniti considera la domanda diretta una misura adeguata e uno dei modi migliori per capire se una persona è a rischio.

Contratti di non suicidio e frasi di conforto che non funzionano

Il secondo mito riguarda i cosiddetti contratti di non suicidio, impegni verbali o scritti a non farsi del male. Non esistono prove quantitative sufficienti per considerarli uno strumento clinicamente efficace. La ricerca indica piuttosto le interventi basati sulla pianificazione della sicurezza, che a differenza del contratto non si limita alle intenzioni ma prevede azioni concrete da mettere in atto durante la crisi.

Uno studio clinico del 2017 ha seguito 97 soldati in servizio attivo dell’Esercito statunitense con ideazione suicidaria recente o precedenti tentativi. Nei sei mesi successivi tre partecipanti del gruppo con piano di risposta alla crisi hanno tentato il suicidio, contro cinque del gruppo con contratto di sicurezza, una riduzione stimata del 76% del rischio, oltre a un calo più rapido dell’ideazione. Attenzione però: una revisione sistematica pubblicata su JAMA Pediatrics nel 2025 ha rilevato che nei bambini e negli adolescenti l’evidenza sulla pianificazione della sicurezza come intervento isolato resta limitata.

Terzo mito: le frasi consolatorie. “Hai tante ragioni per vivere”, “pensa alla tua famiglia”. Il Parc Sanitari Sant Joan de Déu, nelle sue raccomandazioni del 2025, spiega che questo tipo di risposte minimizza la sofferenza e può far sentire la persona incompresa, aumentando i sentimenti depressivi. La guida consiglia un ascolto attivo ed empatico, senza giudicare né interrompere. Validare il dolore non significa dare ragione a chi pensa che morire sia la soluzione, significa riconoscere che quel dolore è reale.

Nessuna di queste indicazioni sostituisce l’intervento di uno specialista, servono come prima linea nella vita quotidiana. Come afferma Renato Oliveira e Souza, responsabile dell’Unità di Salute Mentale e Consumo di Sostanze dell’OPS, “l’aumento della mortalità per suicidio tra i più giovani impone di rafforzare la diagnosi precoce e gli interventi nelle scuole e nelle comunità”.