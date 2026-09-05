Kena 100GB 5G a 4,99 euro, la promo si allunga nei negozi

Chi sperava in una seconda occasione per attivare Kena 4,99 100GB 5G TOP nei punti vendita può tirare un sospiro di sollievo, perché l’operatore ha allungato ancora una volta i tempi. La promozione da 4,99 euro al mese, riservata ai negozi Kena aderenti, sarebbe dovuta sparire alle 10:00 del 2 Settembre 2026, ma la data è slittata al 9 Settembre 2026, salvo ulteriori ripensamenti. Sette giorni in più, insomma, per una delle proposte più aggressive del secondo brand di TIM.

Discorso leggermente diverso per le due sorelle online, Kena 4,99 150 GB 5G TOP a 4,99 euro al mese e Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G a 5,99 euro al mese. Entrambe avevano la stessa scadenza fissata al 2 Settembre 2026, ma in questo caso la commercializzazione va avanti fino alle 10:00 del 22 Settembre 2026. Una finestra ben più larga, quindi, per chi preferisce fare tutto dal divano.

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Cosa c’è dentro l’offerta da 4,99 euro al mese

Il pacchetto è di quelli lineari, senza troppi asterischi. Ogni mese si ottengono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 Giga di traffico dati utilizzabili anche in 5G, con velocità limitata fino a 250 Mbps in download. Il costo di attivazione è azzerato, così come il prezzo della SIM o della eSIM. All’atto pratico si versano 5 euro iniziali, dai quali viene scalato il primo mese anticipato, lasciando 0,01 euro di credito residuo.

C’è però il classico filtro sulla provenienza. L’offerta è dedicata ai nuovi clienti che chiedono la portabilità del numero da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e dagli altri operatori virtuali, con l’esclusione di Very Mobile, ho. Mobile e Tiscali.

Sul fronte roaming, nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia e Ucraina minuti e SMS seguono le condizioni nazionali, mentre per i dati esiste un tetto mensile che cresce di anno in anno come previsto dalla normativa. Per il 2026 la soglia è di 7,5 Giga al mese. Chi va oltre paga 0,131 centesimi di euro per ogni MB consumato, condizione valida fino a fine 2026.

Attivazione, SIM e rete TIM sotto il cofano

Per gli acquisti online, scegliendo l’opzione “Ricevi e Attiva da casa”, l’identificazione può avvenire tramite Video Selfie, SPID oppure CIE, quest’ultima disponibile dal 24 Giugno 2026. Dal primo inserimento del numero d’ordine e del codice fiscale scattano 30 giorni di tempo per completare la procedura e attivare la nuova SIM. Il formato eSIM è selezionabile in fase d’acquisto dal 5 Agosto 2025.

Nel Marzo 2025 l’operatore ha poi ufficializzato la distribuzione delle Half SIM Green, partita già da Gennaio 2025. Sono EcoSIM in plastica riciclata, come le SIM Green adottate dal Novembre 2022, ma con dimensioni ridotte del 50%. Girano sulla nuova piattaforma tecnologica TIM, quindi arrivano già configurate con l’APN corretto e gestiscono in contemporanea VoLTE e servizi SMS di reperibilità.

La rete TIM resta l’ossatura di tutto. I clienti Kena navigano in 2G, 4G e, dal 16 Luglio 2025, anche in 5G, ma solo con alcune offerte o con l’opzione dedicata. Qui l’abilitazione al 5G è compresa nel prezzo, come accade con tutte le offerte mensili Kena da 5,99 euro in su e con Kena Pack 5G. Qualche utente ha comunque segnalato ritardi nell’attivazione della quinta generazione, non sempre immediata al momento dell’attivazione dell’offerta. I limiti dichiarati parlano di 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload in 5G, lo stesso profilo base di TIM, mentre in 4G si scende a 60 Mbps e 30 Mbps. Il 3G, spento in tutta Italia da metà Ottobre 2022, ha lasciato spazio al VoLTE, introdotto sulle SIM Kena da Maggio 2022.

Inclusi senza sovrapprezzo ci sono la Segreteria Telefonica e i servizi Lo Sai e Chiama Ora. I minuti non hanno scatto alla risposta e vengono conteggiati a secondi effettivi, i dati a scatti anticipati di 1 KB. Esauriti i Giga la navigazione si blocca, ma il servizio Restart consente di anticipare il rinnovo. Con credito insufficiente entra in scena il Piano Base Kena, che applica 35 centesimi al minuto, 25 centesimi per SMS e 50 centesimi ogni 50MB, condizioni valide anche dopo 90 giorni senza rinnovo.