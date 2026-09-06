Jurassic Park, il segreto della scena del bicchiere d’acqua

Bastarono un bicchiere d’acqua e una corda di chitarra perché Jurassic Park regalasse al cinema una delle scene più tese e ricordate di sempre, quella che anticipa l’arrivo del T rex senza mostrarlo. Trentatré anni dopo l’uscita nelle sale, il film di Steven Spielberg continua a essere citato proprio per quel dettaglio minuscolo, girato con mezzi che oggi sembrano quasi artigianali. Eppure funziona ancora, e funziona benissimo.

Nel 1993 la pellicola era il titolo impossibile da ignorare: buone critiche, incassi enormi, un fenomeno che andava ben oltre la sala. Con Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum davanti alla macchina da presa, il progetto fissò nuovi standard per gli effetti visivi e portò a casa tre premi Oscar, per il miglior montaggio degli effetti sonori, il miglior sonoro e i migliori effetti speciali. Da lì è nata una saga miliardaria, arrivata fino a Jurassic World: La rinascita nel 2025, che nel mondo ha raccolto circa 800 milioni di euro.

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Il segreto sta nel mescolare vecchio e nuovo

Di cose da raccontare su Jurassic Park ce ne sarebbero parecchie, ma il cuore tecnico del film resta la combinazione tra effetti pratici e la tecnologia CGI, che all’epoca era una novità quasi sperimentale. Animatronici imponenti da una parte, immagini generate al computer dall’altra. Spielberg alternò i due strumenti con una prudenza che oggi appare quasi profetica, evitando di affidare tutto ai pixel e mostrando i dinosauri il meno possibile, giusto il tempo necessario perché il cervello dello spettatore riempisse i vuoti.

Il paradosso è che la sequenza più famosa non deve nulla ai computer. Poco prima che il T rex faccia la sua comparsa, il film ne annuncia l’arrivo con un’immagine semplicissima: a ogni passo dell’animale, sulla superficie dell’acqua contenuta in un bicchiere appoggiato nel cruscotto si formano onde concentriche. Nessun ruggito, nessuna anticipazione visiva. Solo quel tremolio, ripetuto, che cresce.

Un’intuizione nata in macchina, ascoltando musica

L’idea arrivò a Spielberg mentre guidava. Stava ascoltando una canzone e notò che le frequenze basse facevano vibrare lo specchietto retrovisore. Da lì il ragionamento: se una linea di basso riesce a muovere un oggetto dentro un’auto, un animale di svariate tonnellate che cammina poco lontano dovrebbe produrre qualcosa di simile sull’acqua. Semplice a dirsi, molto meno a realizzarsi.

A raccontare il seguito è stato Michael Lantieri, supervisore agli effetti speciali del film. La squadra provò metodi su metodi senza mai ottenere il risultato voluto. Le onde uscivano sbagliate, troppo caotiche o troppo deboli, mai quel disegno regolare e inquietante che serviva. La svolta arrivò una sera, quasi per caso, quando un tecnico appoggiò un bicchiere d’acqua sulla propria chitarra e si accorse che la vibrazione delle corde generava esattamente il tipo di increspatura cercato.

Da lì la soluzione pratica fu quasi banale. Sotto l’auto in cui si trovava il bicchiere d’acqua venne tesa una corda di chitarra. Un membro della troupe la pizzicava al momento giusto, e la vibrazione risaliva fino al liquido creando le onde circolari nel ritmo desiderato. Tutto qui. Niente software, niente attrezzature costose, solo tempismo e orecchio.

Sullo schermo quel momento dura pochi secondi, il tempo di uno sguardo tra i personaggi e di un dettaglio che lo spettatore registra prima ancora di capirlo. È diventato uno degli istanti di maggiore suspense del cinema ad alto budget moderno, uno di quei casi in cui la soluzione più economica si è rivelata anche la più efficace.