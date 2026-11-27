La Jaecoo 7 SHS P ha conquistato il suo primo Guinness World Record nel Regno Unito percorrendo 756 chilometri con circa 31 litri di benzina. Nessun circuito chiuso e nessun itinerario costruito su misura per tenere bassi i consumi. Il SUV del gruppo Chery è stato messo alla prova sulle strade vere della Gran Bretagna, con un viaggio partito dalle montagne scozzesi e arrivato fino alle alture del Galles dopo aver attraversato l’Inghilterra. Il tutto nell’ambito della National Three Peaks Challenge.

Lungo il tragitto la vettura ha dovuto fare i conti con dislivelli importanti, piogge intense e situazioni di guida molto diverse tra loro. È un banco di prova parecchio interessante per una tecnologia ibrida che punta a superare i limiti di autonomia spesso associati alla mobilità elettrificata.

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Tre vette e due giorni di strada

Il Ben Nevis, con i suoi 1.345 metri, è il punto più alto della Scozia. Scendendo verso sud si incontra lo Scafell Pike in territorio inglese, mentre in Galles svetta lo Snowdon, conosciuto anche con il nome gallese Yr Wyddfa. Salire su tutte e tre le cime nell’arco di 24 ore è l’obiettivo classico della sfida, che per l’occasione è stata trasformata in una manifestazione di due giorni.

Il 19 e il 20 settembre il conduttore televisivo Ben Shephard ha affrontato le ascensioni insieme alla guida Cai Jarvis. Dei trasferimenti in auto si sono invece occupati Kevin Booker e Sam Clarke, due specialisti della guida efficiente. A loro è stata affidata una Jaecoo 7 rigorosamente di serie, equipaggiata con il sistema ibrido ricaricabile di quinta generazione.

La partenza è avvenuta con il serbatoio pieno e la batteria completamente carica. Per assicurare la regolarità del tentativo il RAC ha supervisionato la sigillatura del bocchettone di rifornimento e della presa di ricarica, mentre la piattaforma Webfleet di Bridgestone ha tenuto traccia della distanza percorsa.

Quanto pesa la batteria nei lunghi viaggi

Alla fine del percorso il consumo medio di benzina si è fermato a 4,11 l/100 km, pari a 68,7 miglia per gallone imperiale. Il riconoscimento riguarda nello specifico il minor consumo mai ottenuto da un SUV ibrido ricaricabile di serie nella National Three Peaks Challenge.

Ovviamente nel valutare il dato bisogna tenere conto anche dell’energia elettrica accumulata nella batteria prima della partenza. Proprio la possibilità di contare su due fonti energetiche diverse è uno dei tratti distintivi di questa architettura propulsiva.

Le capacità del sistema si erano già viste a giugno, sulla pista britannica UTAC Millbrook. In quell’occasione la Jaecoo 7 SHS P aveva raggiunto 1.333 km di autonomia con un pieno e una ricarica, superando dell’11% il valore dichiarato nel ciclo WLTP. Nella stessa sessione la Omoda 7 SHS P si era fermata a 1.239 chilometri. Rispetto al test in pista la prova tra le montagne britanniche ha aggiunto però l’imprevedibilità del traffico di tutti i giorni e del meteo.

Un SUV che corre anche nelle vendite

Il record arriva in un momento particolarmente positivo per Jaecoo nel Regno Unito. A settembre il modello ha superato le 10.800 immatricolazioni, salendo in cima alla classifica nazionale delle auto nuove, e ha mantenuto il primo posto anche a ottobre con 3.412 unità.

Dall’inizio del 2026 gli esemplari immatricolati sono in totale 42.885. Un risultato che piazza il SUV cinese subito dietro la Ford Puma nella graduatoria britannica stilata dalla SMMT.

Anche in Italia la Jaecoo 7 SHS P scommette sulla versatilità della motorizzazione ricaricabile. Il modello è proposto negli allestimenti Pure ed Exclusive con prezzi a partire da 38.900 euro e monta una batteria da 18,3 kWh che permette di superare i 90 chilometri in modalità elettrica. L’autonomia combinata dichiarata va invece oltre i 1.200 chilometri nel ciclo WLTP, una caratteristica pensata soprattutto per chi alterna gli spostamenti in città ai frequenti viaggi in autostrada.

Fonte: TecnoAndroid