Un tribunale degli Stati Uniti ha respinto il ricorso presentato da Amazon contro l’ordine con cui la CPSC, l’autorità americana che vigila sulla sicurezza dei prodotti di consumo, aveva imposto al colosso di Seattle il richiamo di oltre 400.000 articoli pericolosi. Il provvedimento risale al 2025 e riguarda merce messa in vendita da venditori terzi attraverso il servizio Fulfillment by Amazon, cioè la formula con cui la piattaforma si occupa della logistica per conto di chi vende sul suo negozio online. La decisione dei giudici lascia quindi in piedi l’obbligo di richiamo così come era stato formulato dall’agenzia federale.

Il nodo dei prodotti venduti da terzi

Il cuore della vicenda sta tutto in un dettaglio che dettaglio non è. Gli oltre 400.000 prodotti pericolosi finiti nel mirino della CPSC non sono articoli a marchio Amazon ma merce di venditori esterni che si appoggiano alla piattaforma. Eppure l’ordine del 2025 chiedeva proprio ad Amazon di farsi carico del richiamo, e non soltanto ai singoli commercianti che quei prodotti li avevano messi sul mercato.

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La differenza pesa parecchio. Con il programma Fulfillment by Amazon chi vende affida al gruppo una parte consistente della filiera, a partire dalla gestione degli ordini fino alla spedizione verso il cliente finale. È su questo rapporto che si è innestata la contestazione dell’azienda, che aveva scelto la via giudiziaria per opporsi a un provvedimento ritenuto evidentemente non dovuto. Il tribunale però ha chiuso la partita respingendo l’impugnazione e confermando nei fatti l’impostazione dell’agenzia federale.

Per il colosso del commercio online si tratta di uno stop significativo. La sentenza non entra soltanto nel merito di un singolo lotto di merce difettosa ma tocca un tema più ampio, quello della responsabilità della piattaforma rispetto a ciò che transita attraverso i suoi canali logistici anche quando a vendere materialmente sono altri.

Cosa comporta la decisione del tribunale

Con il ricorso respinto l’ordine della CPSC resta valido. Questo significa che Amazon è chiamata a procedere con il richiamo degli oltre 400.000 articoli indicati dall’autorità come pericolosi per i consumatori, articoli che erano stati distribuiti tramite il servizio di gestione logistica riservato ai venditori terzi. Il numero da solo restituisce la portata dell’operazione, che coinvolge una quantità di merce tutt’altro che marginale.

La vicenda si trascina dal 2025, anno in cui l’agenzia statunitense aveva emanato il provvedimento. Da quel momento Amazon aveva scelto di non adeguarsi senza discutere e aveva portato la questione davanti ai giudici con l’obiettivo di far cadere l’ordine di richiamo. Il tentativo però non è andato a buon fine e il tribunale statunitense ha archiviato la contestazione dell’azienda.

Il passaggio è rilevante anche per chi utilizza la piattaforma come canale di vendita. Il modello basato su Fulfillment by Amazon è da tempo uno dei pilastri dell’ecosistema del gruppo e la pronuncia chiarisce che, almeno in questo caso, la gestione della logistica per conto di terzi non mette Amazon al riparo dagli obblighi imposti dalla CPSC sui prodotti pericolosi. Il richiamo degli oltre 400.000 articoli venduti da terzi attraverso il servizio resta quindi a carico dell’azienda, come stabilito dall’ordine del 2025 che i giudici americani hanno lasciato intatto.

Fonte: TecnoAndroid