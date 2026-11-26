Meta Muse, l’agente di intelligenza artificiale sviluppato da Meta, è ora disponibile anche nel Regno Unito dopo il debutto negli Stati Uniti avvenuto a settembre. Non si parla del solito chatbot che risponde a qualche domanda e poi si ferma, perché Muse è stato pensato per sbrigare compiti concreti come prenotare un viaggio oppure occuparsi di una pratica di rimborso. Per il momento l’Italia non compare tra i paesi coperti dal servizio, che resta quindi limitato al mercato americano e a quello britannico.

L’accesso è aperto a tutti i maggiorenni e non richiede di pagare nulla per cominciare. Muse si può usare gratis su iOS e Android, passando dal sito muse.ai oppure direttamente da WhatsApp, cosa che rende l’assistente raggiungibile da un’app che moltissime persone hanno già sul telefono. Chi pensa di servirsene con una certa frequenza può invece sottoscrivere un abbonamento, che offre limiti di utilizzo più alti rispetto alla versione base. Una formula a due livelli piuttosto comune, che permette di provare lo strumento senza impegno e di passare alla versione a pagamento solo se l’uso diventa davvero quotidiano.

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Come funziona l’agente AI di Meta nella pratica

Per capire in che cosa Muse si distingua da un assistente tradizionale basta pensare a un esempio molto semplice come l’organizzazione di un fine settimana fuori città. Una volta ricevuta la richiesta, l’agente AI di Meta può partire dai Reel di viaggio salvati su Instagram e usarli come base per mettere in piedi un itinerario. Da lì il passo successivo è la ricerca di un volo, il tutto senza che l’utente debba saltare da un’app all’altra o ricopiare informazioni a mano. In pratica le preferenze accumulate nel tempo sul social diventano materiale di lavoro per costruire un programma su misura.

C’è poi un aspetto che cambia parecchio le abitudini. Muse è in grado di continuare a lavorare anche dopo la chiusura dell’app, proprio come farebbe un vero assistente a cui si affida un incarico per poi occuparsi d’altro. È una sorta di ibrido tra lo strumento digitale e la figura del collaboratore, una novità a cui gli utenti dovranno abituarsi un po’ alla volta. Il compito non si interrompe nel momento in cui lo schermo si spegne, e questo rende l’esperienza molto diversa da quella dei classici assistenti vocali o testuali visti finora.

Controllo dell’utente e computer virtuale dedicato

Lasciare che un software agisca in autonomia può far nascere qualche dubbio, soprattutto quando di mezzo ci sono soldi o comunicazioni personali. Su questo punto Meta assicura che tutto resta sotto controllo, perché prima di operazioni delicate come l’invio di un’email o il completamento di un acquisto l’agente chiede sempre una conferma esplicita. L’ultima parola, insomma, spetta a chi utilizza il servizio, e Muse non porta a termine azioni importanti senza un via libera.

Dal punto di vista tecnico c’è un dettaglio che, secondo l’azienda, fa la differenza. Ogni utente dispone di un computer virtuale separato, uno spazio dedicato in cui l’agente svolge le proprie attività in maniera indipendente da quelle degli altri. Meta indica proprio questa architettura come il motivo per cui Meta Muse risulta così performante sulla carta, dato che può navigare, cercare e preparare le operazioni all’interno di un ambiente pensato apposta per ciascuna persona. L’arrivo nel Regno Unito rappresenta il secondo mercato dopo gli Stati Uniti in cui questo modello di assistente diventa accessibile al pubblico, con le stesse modalità di utilizzo gratuito e lo stesso abbonamento opzionale per chi ha bisogno di limiti più alti.

Fonte: TecnoAndroid