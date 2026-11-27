Il libero arbitrio potrebbe funzionare in modo meno speciale di quanto si è sempre creduto, almeno dal punto di vista del cervello. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Imaging Neuroscience mostra infatti che le scelte libere e le decisioni forzate nascono da processi neurali sorprendentemente simili, con un’attività che cresce poco alla volta fino al momento in cui si agisce. È un risultato che mette in discussione alcune certezze ma lascia comunque un ruolo centrale alle preferenze e alle esperienze di ciascuno.

L’esempio scelto dai ricercatori è di quelli quotidiani. Si immagini di essere in fila nella pasticceria preferita, indecisi tra una ciambella e una crostatina. Dopo averci pensato vince la ciambella. Arrivati al bancone però sono rimaste soltanto crostatine e così si compra quella. Le due decisioni sembrano lontanissime perché la prima richiede una valutazione basata sui gusti personali mentre la seconda si limita a riconoscere l’unica opzione disponibile. Eppure il cervello le gestisce in maniera molto più simile di quanto ci si aspetterebbe.

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Come prende forma una decisione nel cervello

Quando la scelta è libera si individuano più alternative, le si soppesa e alla fine ci si impegna su una di esse in base a qualcosa di interno come valori, obiettivi o semplici gusti. Nelle decisioni obbligate invece l’esito possibile è uno solo e basta riconoscerlo. Proprio perché le scelte libere appaiono così legate all’identità di una persona, i neuroscienziati hanno a lungo dato per scontato che dipendessero da meccanismi diversi. Alcuni studi di imaging sembravano confermarlo, mostrando schemi di attività distribuiti in aree differenti. Sapere dove avviene una scelta però dice poco su come si forma.

Decenni di studi indicano che per decidere il cervello raccoglie gradualmente indizi a favore di ciascuna opzione. Funziona un po’ come un giudice che esamina i fatti di un processo e arriva al verdetto quando gli elementi a favore di una parte diventano sufficienti. A volte tutto accade in poche centinaia di millisecondi, tanto che la scelta sembra spuntare dal nulla. Misurando l’attività elettrica cerebrale è stato individuato un segnale che riflette proprio questo accumulo di evidenze durante decisioni semplici, come capire se un semaforo è rosso o verde. Come una barra di caricamento che arriva al 100%, il segnale sale fino a una certa soglia prima della decisione. Dato che l’azione dei neuroni è “rumorosa”, il percorso non procede in linea retta e oscilla avanti e indietro tra le alternative. Questo spiega in parte perché anche con gusti stabili un giorno si prende la crostatina e un altro la ciambella.

I palloncini colorati e il precedente di Benjamin Libet

Quel segnale era stato osservato solo nelle decisioni forzate con una risposta corretta. Per capire cosa accade nelle scelte aperte, plasmate anche da gusti e obiettivi personali, un gruppo di ricercatori tra cui Lauren C. Fong, Stefan Bode e Daniel Feuerriegel ha registrato l’attività cerebrale di alcuni volontari mentre sceglievano tra palloncini colorati. In certi casi comparivano due palloncini di colori diversi tra cui decidere liberamente, in altri ne appariva uno solo da prendere per forza. I partecipanti premevano un pulsante nel momento esatto della scelta e gli studiosi seguivano l’evoluzione dei segnali negli istanti precedenti.

In entrambe le situazioni l’attività è cresciuta in modo quasi identico, raggiungendo lo stesso picco subito prima della decisione. Con risposte rapide il segnale saliva più in fretta, con tempi più lunghi aumentava con maggiore calma. È esattamente il comportamento atteso se il cervello pesa le informazioni nel tempo invece di reagire all’ultimo istante. Il dato richiama i celebri esperimenti condotti negli anni Ottanta dal neuroscienziato Benjamin Libet, che insieme ai colleghi aveva osservato come l’attività cerebrale inizi a salire prima ancora che una persona sia consapevole dell’intenzione di agire.

Il processo quindi può sembrare automatico, ma il contenuto di ciò che viene accumulato racconta un’altra storia. Le evidenze soppesate provengono interamente da chi decide, cioè dalle sue preferenze personali, dai suoi obiettivi e dal suo vissuto. Due persone possono attraversare lo stesso identico percorso neurale e approdare alla stessa scelta per ragioni del tutto diverse.

Fonte: TecnoAndroid