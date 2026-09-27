J-50, il caccia cinese che vola anche se il pilota sviene

Il programma cinese noto come J-50 porta con sé un’idea che, fino a qualche anno fa, sarebbe sembrata materiale da romanzo: un caccia capace di continuare la missione anche quando il pilota perde conoscenza. Non è fantascienza spicciola, ma il risultato di uno studio firmato dai ricercatori dello Shenyang Aircraft Design & Research Institute, la struttura legata allo sviluppo dei nuovi velivoli militari cinesi. Il punto di partenza è semplice e in fondo già noto a chi mastica di aviazione militare: nei caccia moderni il computer non è un accessorio, è ciò che tiene l’aereo in aria.

Su molti velivoli di ultima generazione, infatti, la stabilità pura è affidata al software. Senza quel controllo continuo, in certe condizioni di volo il pilota si troverebbe alle prese con una macchina praticamente ingovernabile. Da qui parte il ragionamento che porta al livello successivo, quello a cui stanno lavorando i progettisti cinesi.

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Dal controllo di volo alla cognitive manoeuvrability

Il concetto attorno a cui ruota tutto si chiama cognitive manoeuvrability, che tradotto in parole povere significa smettere di considerare il sistema di controllo come un semplice guardiano della stabilità. Oggi quel software si occupa di mantenere l’assetto, gestire le superfici mobili, rendere eseguibili manovre che altrimenti sarebbero impossibili. Nella visione descritta dallo studio, invece, entrerebbe in gioco uno strato superiore, una specie di cervello aggiuntivo che interpreta il contesto.

Cosa vuol dire concretamente. Che una indicazione tattica, quindi un obiettivo, una direttiva operativa, verrebbe tradotta automaticamente in una traiettoria di volo. Il sistema valuterebbe lo stato dell’aereo, le condizioni in cui si trova, i margini disponibili, e poi deciderebbe come muoversi. Il pilota resterebbe al centro della scena, ma con un assistente che ragiona invece di limitarsi a eseguire.

La parte più interessante riguarda i momenti critici. Se il pilota perdesse conoscenza, per esempio a causa delle accelerazioni estreme tipiche del combattimento aereo, oppure si trovasse in una situazione di sovraccarico, con troppe informazioni da gestire in pochi secondi, quel livello software potrebbe assumere temporaneamente il comando. Non una sostituzione permanente, piuttosto una presa in carico momentanea per evitare che il velivolo finisca fuori controllo o che la missione salti del tutto.

Perché il J-50 non è ancora un aereo autonomo

Qui serve una precisazione doverosa, perché il rischio di fraintendere è alto. Lo studio non sostiene che queste tecnologie siano già installate a bordo del caccia in questione. Descrive piuttosto un’architettura possibile, una direzione progettuale per la prossima generazione di velivoli militari cinesi. È un documento di ricerca, non un bollettino operativo, e la differenza conta parecchio quando si parla di sistemi d’arma.

C’è poi un dettaglio tecnico che dice molto sulla filosofia adottata. Le funzioni essenziali per la sicurezza resterebbero affidate a sistemi convenzionali, più prevedibili e soprattutto verificabili. In altre parole, la parte intelligente e adattiva lavorerebbe sopra un nucleo tradizionale, collaudato, che risponde secondo regole note. Una separazione netta fra ciò che deve funzionare sempre allo stesso modo e ciò che invece può permettersi di ragionare.

È un approccio che ha senso anche sul piano della certificazione. Un software che prende decisioni in autonomia è difficile da validare con i metodi classici, perché il suo comportamento dipende dal contesto. Tenere separato lo strato critico significa poter continuare a testare quella parte con procedure consolidate, lasciando al livello superiore il compito di gestire le situazioni complesse.

Il volo autonomo applicato ai caccia, quindi, non viene presentato come un salto improvviso verso l’aereo senza pilota, ma come una gradazione. Prima l’assistenza, poi l’interpretazione tattica, infine la capacità di intervenire quando l’essere umano non è più in grado di farlo. Il programma J-50 si inserisce esattamente in questo percorso, come piattaforma di riferimento su cui immaginare quali saranno le capacità dei futuri caccia cinesi.

Fonte: TecnoAndroid