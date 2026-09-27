Kingdom Hearts Dark Road torna giocabile su browser e mobile

Chi vuole arrivare preparato a Kingdom Hearts 4 si trova davanti a un ostacolo piuttosto fastidioso, perché la trama della saga passa anche da un capitolo mobile che oggi non si può più giocare. Parliamo di Kingdom Hearts Union X Dark Road, titolo chiuso e quindi inaccessibile, con tutto quello che comporta per chi prova a ricostruire il filo narrativo della serie. La soluzione, come capita spesso in questi casi, non arriva da chi ha pubblicato il gioco ma dalla community.

A muoversi è stato il modder Arena7664, figura nota tra gli appassionati della serie, che il 21 settembre ha annunciato su Twitter di aver completato il porting di Union X Dark Road. Non su una piattaforma esotica o difficile da raggiungere, ma su mobile e PC tramite browser, quindi con una barriera d’ingresso praticamente nulla per chiunque abbia voglia di recuperare quella parte di storia.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa arriva davvero con il porting di Union X Dark Road

Le parole del modder sono state piuttosto dirette: “Sono praticamente pronto a pubblicarlo, a parte un paio di dettagli qua e là”. Un annuncio a sorpresa, arrivato senza grandi preamboli, che però porta con sé una precisazione importante. Il porting renderà giocabile soltanto Dark Road, ovvero la parte che all’epoca era stata distribuita come titolo standalone all’interno di Union X.

Il motivo è tecnico più che di scelta. Il lavoro parte dalla versione finale dell’app mobile originale, quella che permetteva l’accesso a Dark Road anche offline. La storia di Union X, invece, in quella build era fruibile solamente attraverso le cutscene, quindi senza la componente giocabile vera e propria. Chi si aspetta di rimettere le mani sull’esperienza completa, gameplay compreso, andrà incontro a una piccola delusione. Chi invece cerca soprattutto i contenuti narrativi troverà comunque materiale utile.

È una situazione che racconta bene il rapporto complicato tra i giochi mobile a servizio e la loro conservazione. Quando i server chiudono, il contenuto sparisce e non c’è modo ufficiale di recuperarlo, a meno che qualcuno non decida di rimboccarsi le maniche. In questo caso, la serie di Square Enix ha una particolarità che rende il problema più pesante del solito, visto che pezzi fondamentali della mitologia sono finiti proprio dentro i capitoli minori e spin off.

Perché tutto questo interessa chi aspetta Kingdom Hearts 4

Il collegamento con Kingdom Hearts 4 è la ragione per cui la notizia ha fatto rumore. Per capire dove va a parare la trama del nuovo capitolo serve conoscere l’intera saga, e Union X Dark Road fa parte del pacchetto a pieno titolo. Non è un extra opzionale, è un tassello che incide sulla comprensione di quello che verrà raccontato.

Sul fronte dello sviluppo, intanto, si sa che Naoki Hamaguchi sta spingendo sui lavori del gioco, con la possibilità che venga pubblicata anche un’edizione fisica. Un’altra informazione già emersa riguarda la struttura dei contenuti: il nuovo capitolo avrà un numero limitato di mondi, scelta compensata da un livello di dettaglio più alto rispetto al passato.

Fonte: TecnoAndroid