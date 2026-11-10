iPhone più corto, l’idea dei controlli nella barra di stato

Un iPhone più corto, largo quanto i modelli attuali ma un po’ meno alto, con un’interfaccia di iOS ripensata per non perdere spazio utile. Su Weibo il leaker noto come Instant Digital ha descritto questa ipotesi: una parte dei controlli si sposterebbe direttamente nella barra di stato, così da lasciare intatta l’area dedicata ai contenuti.

Lo scenario immaginato parte da una condizione precisa. Apple potrebbe accorciare un modello non pieghevole quando lo schermo avrà un solo foro per la fotocamera, oppure quando la camera frontale finirà del tutto nascosta sotto il pannello. Basterebbe togliere più o meno l’altezza di una barra di stato perché il rapporto d’aspetto passi da circa 19.5:9 a un valore vicino a 18:9. Ne uscirebbe un telefono più facile da impugnare e da usare con una mano sola, che è poi il vantaggio principale di questa proposta.

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Barra di stato e controlli sulla stessa riga

Oggi alcuni comandi si trovano appena sotto la barra di stato. Nella visione del leaker potrebbero invece condividere la stessa riga con l’orario e con gli indicatori di sistema. Unendo le due fasce, lo schermo più compatto riuscirebbe comunque a mostrare la stessa quantità di informazioni. Instant Digital ha però precisato che layout e proporzioni nascono da una speculazione personale e non da indiscrezioni dirette.

Apple, del resto, ha già modificato il modo in cui iOS sfrutta la parte superiore del display con iPhone 18 Pro e iPhone Duo. Su iPhone 18 Pro la Dynamic Island è più piccola e gestisce fino a tre Live Activities contemporaneamente, mentre i modelli precedenti si fermavano a due. Su iPhone Duo il sistema colloca una barra di stato compatta nell’angolo e sistema la Dynamic Island in verticale, lungo il lato del display esterno.

Il nodo della fotocamera sotto lo schermo

Sui tempi di arrivo di un display senza fori l’incertezza resta notevole. Il leaker Digital Chat Station ha riferito che Apple sta sperimentando la tecnologia della fotocamera sotto il display. Ha descritto anche una soluzione intermedia con un foro ancora visibile per la camera frontale, simile a quella adottata su iPhone Duo.

In un post successivo su Weibo un altro utente ha detto di aspettarsi che gli iPhone conservino il foro e il formato 19.5:9 sia nel 2027 sia nel 2028. Instant Digital ha risposto che secondo alcune fonti il foro potrebbe sparire proprio nel 2028. L’analista di display Ross Young prevede invece che i modelli iPhone Pro del 2028 mantengano un foro centrale per la fotocamera.

iOS verso una svolta dopo il ventesimo anniversario

In un messaggio separato Instant Digital ha spiegato di avere un presentimento sempre più forte: iOS potrebbe cambiare in modo sostanziale dopo il lancio dell’iPhone del ventesimo anniversario, previsto nel 2027. Le novità toccherebbero sia il modo in cui gli utenti interagiscono con il software sia il suo aspetto grafico.

Il giornalista Mark Gurman ha raccontato che il modello celebrativo avrà vetro curvo e cornici più sottili. Si tratterebbe della revisione più profonda della linea Pro dai tempi di iPhone X. Digital Chat Station ha aggiunto che Apple stava provando uno schermo da circa 7 pollici per la versione più grande della gamma anniversario, con lo stesso rapporto d’aspetto di iPhone 17 Pro Max.

Proprio iPhone X offre un precedente utile per capire come un nuovo design dell’hardware possa cambiare l’uso del sistema operativo. Nel 2017 Apple eliminò il tasto Home e iOS 11 introdusse su iPhone X la navigazione basata sul gesto di scorrimento verso l’alto.

Fonte: TecnoAndroid