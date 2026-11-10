Chrome Incognito e Ospite verso Safe Browsing completo

Google starebbe lavorando per portare la protezione avanzata di Safe Browsing anche dentro Chrome in modalità Incognito e in modalità Ospite, due contesti in cui oggi le difese del browser funzionano in maniera piuttosto ridotta. Alcune modifiche individuate nel codice open source del browser indicano con una certa chiarezza la direzione presa dall’azienda. Il servizio che avvisa chi naviga quando finisce su pagine con tentativi di phishing, malware e altre truffe online potrebbe funzionare esattamente come accade durante la navigazione tradizionale. Si tratta di modifiche al codice e non di un annuncio ufficiale, ma l’intenzione sembra piuttosto evidente.

Per capire la portata del cambiamento bisogna guardare a come lavora oggi questo sistema di sicurezza e soprattutto a cosa succede quando si apre una finestra privata. La differenza tra le due esperienze, per quanto poco visibile a chi usa il browser ogni giorno, è più marcata di quanto si potrebbe immaginare.

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Come funziona oggi Safe Browsing e cosa cambia in Incognito

Il meccanismo alla base di Google Safe Browsing è relativamente semplice da spiegare. Il browser confronta gli indirizzi dei siti visitati con un elenco di pagine pericolose che viene conservato localmente sul dispositivo. A questo controllo se ne può aggiungere un altro, svolto in tempo reale, che serve a intercettare le minacce segnalate da Google più di recente e che quindi potrebbero non comparire ancora nella lista salvata sul computer o sullo smartphone.

Il quadro però cambia quando si passa alla navigazione in incognito. In questa modalità il sistema non sparisce del tutto, ma resta presente in una forma molto più limitata. Google stessa spiega che in alcune circostanze Chrome può limitarsi a confrontare gli indirizzi con l’elenco locale dei siti non sicuri, senza mai collegarsi alla rete per effettuare verifiche ulteriori. Nella pratica questo vuol dire che le minacce più fresche, quelle non ancora entrate nella lista memorizzata sul dispositivo, rischiano di passare inosservate proprio mentre si naviga in privato.

Ed è esattamente qui che si inserisce il lavoro emerso dal codice. L’obiettivo pare essere quello di eliminare questa disparità, offrendo nelle finestre in incognito e nel profilo ospite lo stesso livello di tutela garantito dalla navigazione normale.

Standard ed Enhanced Protection, i dubbi sul controllo degli utenti

L’intervento coinvolge entrambe le modalità operative previste da Safe Browsing. La prima è la protezione Standard, che risulta attiva per impostazione predefinita su Chrome. La seconda è la Enhanced Protection, ovvero la protezione avanzata, che aggiunge misure di sicurezza supplementari pensate per difendersi da siti, download ed estensioni potenzialmente pericolosi. Le modifiche, stando a quanto emerso, riguarderebbero quindi sia il livello base sia quello più rigoroso.

Alcuni aspetti, però, non sono ancora del tutto chiari. Non si sa per esempio se chi usa il browser avrà a disposizione qualche forma di controllo specifico su questa estensione della protezione. Oggi la situazione è definita in modo netto, con Safe Browsing pienamente operativo nella navigazione classica e ridimensionato nelle finestre private. Non è chiaro se questa possibilità di mantenere il servizio attivo in modalità normale e disattivato in Incognito resterà disponibile anche dopo l’aggiornamento. Allo stesso modo non è ancora noto se si potranno addirittura impostare singolarmente le modalità di protezione, scegliendo per esempio un livello diverso per ciascun tipo di navigazione.

Fonte: TecnoAndroid