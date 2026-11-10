WhatsApp per Android: scheda Contatti al posto di Community

Su WhatsApp per Android sta arrivando una nuova scheda Contatti nella barra di navigazione inferiore, pensata per far capire al volo chi è online e per avviare una conversazione con pochi tocchi. La novità è comparsa nella beta 2.26.45.2 dell’app ed è in distribuzione soltanto per alcuni tester. C’è però un dettaglio che salta subito all’occhio, perché in questa prima fase la nuova sezione prende il posto che finora spettava a Community.

Si tratta quindi di un esperimento ancora limitato a una cerchia ristretta di utenti, ma che racconta bene la direzione presa dall’applicazione di messaggistica. Chi partecipa al programma di prova si ritrova davanti una barra inferiore diversa da quella a cui la maggior parte delle persone è abituata, con un accesso diretto alle persone salvate invece che ai gruppi organizzati. Un cambio che può sembrare piccolo e che invece tocca uno degli elementi più usati ogni giorno nell’app di casa Meta.

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Come funziona la nuova scheda Contatti

Aprendo la sezione, la prima cosa che compare sono i contatti preferiti, cioè quelli contrassegnati come tali dall’utente, seguiti poi dall’elenco completo. Niente di sorprendente, almeno a prima vista. La parte più interessante riguarda il modo in cui la lista può essere ordinata, visto che sono disponibili tre criteri diversi: ordine alfabetico, compleanni e attività.

Proprio quest’ultima opzione merita qualche riga in più. Selezionando l’ordinamento per attività in cima all’elenco finiscono le persone che risultano online in quel preciso momento, riconoscibili grazie a un pallino verde. Per tutti gli altri l’app si affida all’ultimo accesso, ma solo quando il diretto interessato ha deciso di renderlo visibile. WhatsApp infatti mostra questa informazione esclusivamente se l’utente condivide sia lo stato online sia l’ultimo accesso, quindi chi ha scelto di tenerli nascosti continua a restare riservato anche nella nuova schermata.

Scorrendo fino in fondo alla lista si trova poi un collegamento diretto a Meta AI, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale integrato nell’app. Accanto compaiono alcune scorciatoie utili per invitare nuove persone su WhatsApp oppure per condividere un link di invito attraverso altre applicazioni installate sullo smartphone.

Aggiunta dei contatti e addio alla scheda Community

Dalla stessa schermata è possibile anche aggiungere un nuovo contatto sfruttando il pulsante flottante. La pagina che si apre permette di inserire nome, cognome, username e numero di telefono. I contatti provvisti di numero possono inoltre essere sincronizzati con la rubrica del dispositivo, così da avere tutto allineato senza dover ripetere l’operazione due volte. In questo modo la sezione diventa qualcosa di più di un semplice elenco da consultare, trasformandosi in un piccolo centro di gestione delle persone con cui si chatta.

Ma perché sacrificare proprio Community? La scelta è legata alla riorganizzazione dell’interfaccia che WhatsApp sta sperimentando ormai da tempo. Le community, del resto, sono già raggiungibili attraverso un filtro presente nella lista delle chat, e questo rende meno indispensabile una sezione dedicata nella barra inferiore. Chi le utilizza abitualmente non perde quindi la possibilità di accedervi, ma ci arriva passando da un percorso diverso rispetto a prima. Lo spazio liberato viene così assegnato alla nuova scheda Contatti, che per il momento resta un’esclusiva di una parte dei tester iscritti al programma beta di WhatsApp per Android con la versione 2.26.45.2.

Fonte: TecnoAndroid