Audi e Volkswagen brevettano un sistema per miscelare gli eFuel

I carburanti sintetici conquistano due nuovi sostenitori di peso nel panorama automobilistico. Dopo anni in cui la ricerca è stata portata avanti soprattutto da Porsche, anche Audi e Volkswagen sembrano decise a investire sul serio in questa tecnologia. Lo dimostra un nuovo brevetto che descrive un sistema pensato per gestire e miscelare diverse tipologie di carburante, così da ottenere un prodotto finale con caratteristiche ben precise. La particolarità sta nel fatto che l’invenzione non tocca il motore né l’alimentazione della vettura ma interviene prima, cioè nella preparazione del carburante destinato al serbatoio. Una soluzione che potrebbe rendere gli eFuel più compatibili con i motori a combustione interna già in circolazione.

Come funziona la miscelazione ideata da Audi e Volkswagen

Il punto di partenza è piuttosto semplice. Non tutti i carburanti sintetici hanno caratteristiche perfettamente sovrapponibili a quelle della benzina tradizionale e tra i parametri più delicati c’è il numero di ottano, decisivo per una combustione corretta e per evitare fenomeni di detonazione. Le centraline moderne sanno già adattare il funzionamento del motore a prodotti con proprietà diverse, eppure questa non è per forza la via migliore. Per questo i due marchi tedeschi preferirebbero agire direttamente sulla composizione del carburante, correggendone le proprietà prima del rifornimento.

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Il documento descrive una macchina con due serbatoi o condotti separati destinati a contenere carburanti differenti. Il sistema riconoscerebbe le caratteristiche di ciascun prodotto grazie ai dati provenienti dalla produzione oppure tramite appositi strumenti di analisi. A quel punto un’unità di controllo elaborerebbe le informazioni e calcolerebbe le proporzioni necessarie per arrivare a una miscela conforme alle specifiche. In certi casi basterebbe un rapporto 50:50 tra i due carburanti, mentre con un eFuel dal numero di ottano particolarmente basso servirebbe aumentare la quota di benzina tradizionale. Il progetto prevede anche l’aggiunta di specifici additivi come alcoli e paraffine, utili a modificare ulteriormente le caratteristiche della miscela.

Un controllo prima del serbatoio e applicazioni oltre la benzina

Uno degli aspetti più curiosi riguarda la verifica del risultato. Il sistema infatti non si fermerebbe alla semplice combinazione dei carburanti ma analizzerebbe anche il prodotto ottenuto per accertarsi che rispetti i parametri richiesti. Tra gli elementi monitorati compaiono il profilo di distillazione, il numero di ottano e l’indice di formazione della fuliggine, insieme ad altri indicatori utili a capire come si comporta il carburante durante la combustione. In questo modo Audi e Volkswagen potrebbero ottenere miscele calibrate sulle esigenze dei diversi propulsori, sfruttando al meglio i vantaggi ambientali delle singole componenti. Lo scopo è doppio, ovvero garantire prestazioni adeguate e ridurre le emissioni inquinanti, particolato compreso.

La tecnologia descritta nel brevetto non si limiterebbe alla benzina. Lo stesso sistema potrebbe servire a miscelare gasolio, biodiesel e perfino carburanti sintetici destinati all’aviazione, con possibili applicazioni in vari settori della mobilità e dei trasporti. Va detto che un brevetto non equivale alla conferma di un prodotto pronto per la commercializzazione, ma testimonia comunque l’interesse dei due costruttori verso una strada alternativa all’elettrificazione.

Porsche, Ferrari e Lamborghini sulla stessa linea

L’ingresso di Audi e Volkswagen in questo campo arriva mentre i combustibili sintetici attirano sempre più attenzione, soprattutto tra i costruttori legati alla tradizione dei motori termici. Porsche è da tempo tra i principali sostenitori di questa tecnologia e ha investito nel progetto Haru Oni in Cile, dove è partita una produzione sperimentale di eFuel. Anche Ferrari e Lamborghini si sono espresse a favore di questa alternativa nel quadro della transizione energetica europea, da affiancare alla diffusione delle auto elettriche.

Il vero ostacolo, almeno per ora, è la produzione. Realizzare carburanti sintetici richiede enormi quantità di energia e i volumi disponibili restano ancora estremamente ridotti rispetto a quelli necessari per alimentare il parco circolante mondiale.

Fonte: TecnoAndroid