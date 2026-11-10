Funghi velenosi o piante velenose: chi è più letale in natura

Stabilire se siano più letali i funghi velenosi o le piante velenose è meno semplice di quanto si potrebbe pensare. Da una parte ci sono specie fungine dai nomi che non lasciano spazio a dubbi, dall’altra vegetali dall’aspetto innocuo e perfino grazioso, fino ad arrivare ad alberi che portano un nome come “mela della morte”. Il confronto tra questi due mondi si chiude praticamente con un testa a testa, perché in entrambi i casi la natura ha prodotto organismi capaci di uccidere.

Il tema affascina da sempre e non per caso. Funghi e piante condividono lo stesso ambiente, crescono negli stessi boschi e spesso finiscono sotto gli occhi delle stesse persone. La differenza sta nel modo in cui si presentano e nel messaggio che, volenti o nolenti, mandano a chi li incontra. Ed è proprio qui che il paragone tra funghi mortali e vegetali tossici diventa interessante.

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Quando il nome è già un avvertimento

Sul fronte dei funghi, almeno una cosa gioca a favore di chi li osserva. Alcune delle specie più pericolose portano nomi che suonano come un cartello di divieto. Basta pensare al cosiddetto cappello della morte, noto in inglese come “death cap”, oppure all’angelo distruttore, il “destroying angel”. Difficile immaginare qualcosa di più esplicito. Già dalla denominazione si capisce che con questi esemplari non si scherza e che ogni contatto va evitato.

In un certo senso sono i funghi stessi a farsi riconoscere, o meglio è la fama che li accompagna a renderli inconfondibili. Nomi del genere nascono dall’esperienza e funzionano come una memoria collettiva tramandata nel tempo. Chi li sente pronunciare capisce subito di trovarsi davanti a un organismo da tenere a distanza. È una forma di protezione indiretta, che però vale solo per chi conosce quei nomi e sa associarli alla specie giusta.

La cicuta e l’inganno dei fiori bianchi

Con le piante il discorso cambia parecchio. Qui il pericolo non sempre si annuncia, e anzi può nascondersi dietro un aspetto del tutto rassicurante. L’esempio più emblematico è la cicuta, che si presenta con graziosi fiori bianchi capaci di trarre in inganno chiunque. A guardarla non sembra affatto una minaccia, eppure si tratta di una pianta assassina a tutti gli effetti.

È proprio questo contrasto a rendere la sfida tra i due regni così equilibrata. Se i funghi letali spesso dichiarano la propria natura già con il nome, alcune specie vegetali puntano su un’apparenza innocente che abbassa la guardia. Un fiore delicato non evoca certo l’idea del pericolo, e questo può risultare insidioso quanto e forse più di un nome minaccioso. Nel mondo vegetale non mancano poi casi estremi come gli alberi della mela della morte, che con quel nome si avvicinano più alla logica dei funghi che a quella della cicuta.

Messi sulla bilancia, funghi e piante si contendono quindi il primato della pericolosità senza che uno dei due prevalga nettamente sull’altro. Da un lato il cappello della morte e l’angelo distruttore, dall’altro un fiore bianco e grazioso che non lascia intuire nulla. Ed è proprio la cicuta, con il suo aspetto innocuo, a ricordare che dietro quei petali candidi si nasconde una pianta capace di uccidere.

Fonte: TecnoAndroid