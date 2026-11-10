vivo Pocket, depositato il marchio: una videocamera sfiderà DJI Pocket?

vivo potrebbe aver già scelto il nome della sua prima videocamera tascabile stabilizzata, il prodotto con cui intende sfidare DJI Osmo Pocket. L’azienda cinese ha depositato il marchio vivo Pocket, una denominazione che lascia ben pochi dubbi sul tipo di dispositivo a cui potrebbe essere associata. Il riferimento alla celebre serie di DJI appare piuttosto evidente e si inserisce in un percorso che il produttore porta avanti da diversi mesi, anche se le tempistiche del debutto non sono ancora del tutto chiare.

Cosa rivela la registrazione di vivo Pocket

La domanda di registrazione è stata presentata negli Stati Uniti il 22 settembre da vivo Mobile Communication, la società che fa capo al marchio. A colpire è soprattutto l’elenco dei prodotti coperti dalla richiesta, che risulta particolarmente esplicito. Al suo interno compaiono videocamere e fotocamere digitali, stabilizzatori per fotocamere e vere e proprie videocamere con gimbal integrato. La lista prosegue con supporti in grado di seguire i soggetti in movimento, custodie impermeabili, telecomandi per lo scatto, monopiedi e altri accessori fotografici.

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Credits: TecnoAndroid

Messa così la fotografia è abbastanza nitida. Il perimetro descritto nel documento ricalca quasi alla perfezione quello di un dispositivo compatto pensato per riprese stabilizzate, con tutto il corredo di accessori che normalmente gli gira attorno. Vale comunque la pena ricordare che depositare un nome non equivale a garantire che il prodotto collegato arrivi davvero nei negozi. Le aziende registrano spesso denominazioni che poi restano nel cassetto. In questo caso però alle spalle del marchio vivo Pocket c’è una storia già piuttosto concreta, fatta di conferme ufficiali e di un lavoro interno ben documentato.

Un progetto avviato alla fine del 2025

Già a febbraio vivo aveva confermato di aver dato il via internamente, verso la fine del 2025, a un progetto dedicato a una videocamera per vlog. In quell’occasione l’azienda aveva indicato in modo esplicito la serie DJI Pocket come modello di riferimento, senza troppi giri di parole. All’epoca il piano prevedeva ancora un debutto nel corso del 2026, mentre il nome del prodotto non era stato scelto ufficialmente. La registrazione di settembre sembra quindi colmare proprio quel tassello mancante.

Nei mesi successivi erano emersi altri dettagli interessanti sullo stato dei lavori. A maggio era trapelata la notizia che vivo aveva messo in piedi un gruppo di quasi cento persone dedicato al progetto. Non solo. L’azienda stava anche cercando utenti con esperienza nell’uso di stabilizzatori gimbal da coinvolgere nelle prove del dispositivo, direttamente nella propria sede di Shenzhen. Un segnale che il prodotto aveva già superato la fase puramente teorica ed era arrivato a quella dei test sul campo con persone abituate a questo tipo di strumenti.

Sulle tempistiche resta qualche margine di incertezza. L’idea iniziale di un lancio entro il 2026 non è mai stata smentita, ma visto il momento in cui è arrivato il deposito del nome non si può escludere che la rivale di DJI Osmo Pocket finisca per vedere la luce solo nel 2027. Dal canto suo il presidente di vivo Hu Baishan aveva parlato dell’obiettivo di presentare entro la fine dell’anno un prodotto basato su un design completamente nuovo.

Fonte: TecnoAndroid