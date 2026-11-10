BYD Da Tang, cerchi invertiti in fabbrica: guai alle gomme

A poco più di quattro mesi dal debutto in Cina, BYD Da Tang si ritrova al centro di un caso spinoso che potrebbe costare caro alla reputazione del colosso cinese. Diverse vetture sono uscite dalla fabbrica con i cerchi invertiti tra asse anteriore e posteriore, un errore di assemblaggio che sta causando un consumo anomalo del battistrada e in alcuni casi persino il cedimento improvviso degli pneumatici durante la marcia.

Il SUV avrebbe dovuto rappresentare la vetrina tecnologica della linea Dynasty. È stato lanciato a metà luglio 2026 con un prezzo di partenza di 239.900 yuan, circa 31.000 euro al cambio, e per una parte degli acquirenti si sta trasformando in una fonte continua di visite in officina. Parliamo di un modello lungo oltre cinque metri, alimentato da batterie LFP da 105,8 e 130,2 kWh, con un’autonomia dichiarata di 950 km nel ciclo cinese CLTC, che corrispondono a circa 770 km secondo lo standard WLTP. A bordo c’è anche il sistema di ricarica rapida Flash Charging. Un difetto del genere su un’auto con queste ambizioni non può certo passare inosservato.

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Un SUV che fatica ad andare dritto

Il problema è emerso dopo una lunga serie di segnalazioni raccolte da una testata specializzata e poi formalizzate su una piattaforma cinese dedicata alla tutela dei consumatori. Da settimane i proprietari della Da Tang lamentavano reazioni strane del telaio e una deriva costante sui tratti percorsi a velocità elevata, con il volante che chiedeva correzioni continue per mantenere la traiettoria in linea retta.

L’anomalia interessa in particolare l’allestimento monomotore 950 km RWD a trazione posteriore. Questa versione monta di serie pneumatici sfalsati, cioè ruote più larghe dietro, proprio per scaricare a terra la coppia nel modo più efficace possibile. Ed è esattamente qui che qualcosa è andato storto.

Cosa è successo sulla linea di montaggio

A svelare l’arcano sono stati i controlli incrociati effettuati dalle officine della rete BYD insieme ai clienti più attenti. Sulla Da Tang 950 km RWD la configurazione corretta prevede davanti gomme 255/50 R20 montate su cerchi in lega con canale da 8J, mentre dietro servono coperture 275/45 R20 su cerchi con canale da 9J. La sigla 8J o 9J indica la larghezza del canale su cui viene calzato lo pneumatico e la forma della sua bordatura.

In fabbrica le gomme sono state posizionate correttamente ma i cerchi sono stati scambiati. Il risultato ha del grottesco perché sull’avantreno sono finiti i cerchi più larghi da 9J abbinati alla gomma stretta, mentre sul retrotreno ci sono i cerchi da 8J con sopra la gomma larga.

Perché il difetto è così pericoloso

Sul piano puramente geometrico, montare una gomma da 255 su un canale da 9J resta ancora entro i limiti tollerati dalle tabelle dell’ETRTO, l’organizzazione tecnica europea del settore, anche se la spalla finisce per lavorare tirata al massimo. Il vero guaio però si trova al posteriore. Lo pneumatico 275/45 richiede per norma un canale compreso tra 8.5J e 10.5J e costringerlo su un cerchio da 8J significa strozzarne la struttura, deformare l’impronta a terra e piegare in modo innaturale i fianchi della copertura.

Nelle curve affrontate a velocità sostenuta la spalla non regge, la vettura perde aderenza e anche la centralina del controllo di stabilità va in confusione, perché si trova a gestire parametri dinamici falsati che l’elettronica non riesce a compensare. Chi ha acquistato l’auto chiede ora la sostituzione immediata dell’intero treno di ruote, una verifica completa delle sospensioni e un’estensione della garanzia sulla meccanica del telaio. BYD per il momento non ha diffuso alcun comunicato ufficiale per chiarire come intenda gestire i richiami.

Fonte: TecnoAndroid