iPhone Duo, su Bitrig arriva il simulatore 3D interattivo

Chi sviluppa app per iPhone Duo ha da poco un giocattolo in più, e non è un dettaglio da poco: Bitrig, la piattaforma di sviluppo basata su intelligenza artificiale, ha aggiunto il supporto per il pieghevole di Apple con un simulatore 3D interattivo che permette di afferrare il dispositivo virtuale, piegarlo, ruotarlo e inclinarlo per vedere come reagisce l’interfaccia. La novità è arrivata venerdì scorso, subito dopo che Apple aveva rilasciato Xcode 27.1 beta 1 con gli strumenti per compilare e testare applicazioni pensate per il nuovo formato. Il passaggio ha una sua logica precisa. Finché il pieghevole restava un oggetto teorico, immaginare come si comportasse un layout a schermo aperto o semichiuso era poco più di un esercizio mentale. Con il simulatore tridimensionale, invece, la prova diventa concreta e immediata, senza bisogno di avere l’hardware tra le mani.

Da app per prompt vocali a toolchain completa

Vale la pena ricordare da dove arriva Bitrig. Il debutto era stato piuttosto essenziale: un’app di vibe coding che trasformava prompt testuali o vocali in applicazioni native in SwiftUI, eseguite direttamente dentro l’app principale su iPhone. Semplice, quasi giocosa, pensata più per sperimentare che per produrre software destinato al pubblico.

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Da allora la piattaforma si è allargata parecchio. È arrivata un’app per Mac che dà accesso all’intera toolchain di Xcode, un simulatore iPhone integrato, il testing direttamente sul dispositivo e la possibilità di esportare i progetti verso Xcode oppure distribuire le app tramite TestFlight e App Store. Il salto, insomma, è stato da esperimento a strumento di lavoro vero, con un percorso che copre tutta la filiera fino alla pubblicazione.

Cosa consente di fare il simulatore 3D di iPhone Duo

Kyle Macomber, cofondatore e amministratore delegato di Bitrig, ha elencato le possibilità offerte dall’aggiornamento partendo da un concetto semplice: provare ogni posa. iPhone Duo può appoggiarsi su un tavolo come un piccolo portatile oppure stare in piedi accanto al letto a forma di tenda. Aperto, chiuso o piegato a metà, in verticale o in orizzontale, il software deve adattarsi. Il simulatore 3D serve esattamente a questo, perché consente di manipolare il modello virtuale e osservare in tempo reale la reazione dell’interfaccia.

Poi c’è la cerniera, che diventa un vero e proprio canale di input. Con onHingeChange gli sviluppatori possono pilotare interazioni ed effetti man mano che il telefono si piega, sulla falsariga dell’effetto di apertura pensato da Apple, quello che fa percepire lo schermo esterno come una finestra affacciata su quello interno. I dati della cerniera si leggono dal vivo mentre il dispositivo viene aperto e chiuso nel simulatore integrato.

C’è spazio anche per le esperienze a mani libere. ArrangementView permette di disporre i contenuti multimediali nella metà superiore e i comandi in quella inferiore quando iPhone Duo è appoggiato su un tavolo, mentre il supporto all’orientamento orizzontale consente di usare l’app sul display esterno quando il telefono sta in piedi sul fianco. Infine, i due schermi possono lavorare insieme: aggiungendo un CameraCaptureAccessory al display esterno, la persona inquadrata dalla fotocamera ha finalmente qualcosa di utile da guardare.

Macomber ha sottolineato anche un aspetto pratico che nella vita quotidiana di uno sviluppatore pesa parecchio. Bitrig aiuta a gestire più versioni di Xcode contemporaneamente, così è possibile iniziare a preparare l’app per iPhone Duo usando la beta e tornare poi a Xcode 27 per compilare e rilasciare gli aggiornamenti ordinari. Una gestione a doppio binario che evita di dover scegliere tra sperimentare sul nuovo formato e mantenere in salute ciò che è già pubblicato sullo store.

Fonte: TecnoAndroid