iPhone Duo senza stilo al lancio: Apple Pencil arriva dopo

Chi aspettava un pennino inedito insieme al primo pieghevole di Cupertino dovrà ricalibrare le attese, perché iPhone Duo arriverà senza stilo dedicato e recupererà il supporto alla scrittura solo più avanti, con l’accessorio già a catalogo. Il piano iniziale, stando a quanto trapela, prevedeva infatti un pennino pensato su misura per il nuovo formato apribile a libro. Quel progetto non si è concretizzato al lancio, e la casa della mela avrebbe scelto una strada più pragmatica, cioè appoggiarsi alla compatibilità Apple Pencil già esistente, con un’attivazione attesa entro la fine dell’anno. È una differenza che pesa più di quanto sembri. Un conto è progettare uno strumento nuovo attorno a un display che si piega, con tutte le complicazioni del caso, un altro è adattare un accessorio nato e cresciuto sull’ecosistema iPad. Nel primo caso servono tempi lunghi, test, tarature. Nel secondo si lavora soprattutto sul software e sulla gestione del pannello, che nel caso di un pieghevole non è mai una superficie uniforme come quella di un tablet tradizionale.

Perché lo stilo dedicato è rimasto fuori dal lancio

Le ragioni precise non sono state messe nero su bianco, ma la sostanza è chiara, il pieghevole Apple debutta senza il pennino su misura che era stato immaginato in fase di sviluppo. Capita spesso che una funzione prevista sulla carta venga rinviata quando il calendario stringe, e la scelta di non far slittare l’intero prodotto per un accessorio è tutto sommato leggibile. Il risultato, però, è che chi compra il dispositivo al debutto si ritrova con un grande schermo apribile e nessuna penna ufficialmente supportata, almeno per ora. L’attesa, secondo le indicazioni circolate, non dovrebbe essere lunghissima. La finestra indicata punta alla parte finale del 2026, quando il supporto allo stilo verrebbe abilitato sul pieghevole facendo leva sull’accessorio che la società già produce. Tradotto, niente nuovo hardware da acquistare a parte la penna stessa, e nessuna attesa per un prodotto completamente inedito.

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Cosa cambia per chi usa iPhone Duo

Per l’utente finale la questione si riduce a una manciata di aspetti concreti. Il primo riguarda la scrittura a mano, gli appunti veloci, le annotazioni sui documenti, tutte cose che su uno schermo di quelle dimensioni hanno senso e che oggi restano precluse. Il secondo riguarda il posizionamento del dispositivo, perché un pieghevole senza penna assomiglia più a uno smartphone grande che a un ibrido tra telefono e tablet. L’arrivo del supporto ad Apple Pencil sposterebbe l’asticella proprio su quel terreno.

Resta poi il tema della piega centrale, che su qualsiasi dispositivo di questo tipo è il punto più delicato quando entra in gioco un pennino. Scrivere attraversando quella zona è un’esperienza diversa rispetto a un pannello piatto, ed è probabilmente uno dei motivi per cui l’integrazione richiede tempo e messa a punto. Nel frattempo iPhone Duo resta un prodotto che si presenta al pubblico con una funzione in meno rispetto alle intenzioni originarie, con la promessa implicita di colmare il vuoto in un secondo momento. Un aggiornamento software, se le indicazioni verranno confermate, dovrebbe bastare a sbloccare l’uso dello stilo entro la chiusura dell’anno.

Fonte: TecnoAndroid