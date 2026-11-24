Samsung Display potrebbe restare l’unico fornitore degli schermi pieghevoli destinati a iPhone Duo per almeno altri cinque anni. Per Apple si tratterebbe di uno scenario già vissuto, perché ricalca quasi alla perfezione la dipendenza da un solo produttore che l’azienda di Cupertino aveva dovuto affrontare ai tempi del lancio di iPhone X. Allora come oggi il nodo riguarda un componente tecnologicamente complicato da realizzare e che pochissimi sono in grado di fornire con la qualità richiesta.

A riportare la questione al centro dell’attenzione è il leaker noto come Instant Digital, che in un nuovo post pubblicato su Weibo ha spiegato perché la strada per i concorrenti appare tutta in salita. Secondo la sua ricostruzione i vantaggi accumulati da Samsung sul controllo della piega, sull’affidabilità dei pannelli e sulle rese produttive renderebbero molto difficile per LG Display riuscire a entrare nella catena di approvvigionamento dei display flessibili pensati per iPhone Duo. Non si parla quindi di un semplice ritardo ma di un divario tecnico che, almeno sulla carta, sembra difficile da colmare nel breve periodo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il precedente di iPhone X e il peso dei pannelli OLED

Per capire perché questa notizia preoccupi Apple basta tornare indietro al 2017, l’anno del primo iPhone con schermo OLED. In quel momento Samsung era l’unica azienda capace di produrre i display necessari e questo le garantiva un notevole margine di manovra nelle trattative con il colosso californiano. L’analista Ming Chi Kuo all’epoca aveva descritto il pannello OLED come il componente singolo più problematico per Apple in termini di potere contrattuale, una definizione che rende bene l’idea di quanto quella dipendenza pesasse sui conti e sulle strategie dell’azienda.

Apple, stando alle indiscrezioni di quegli anni, aveva cercato di uscire da questa posizione scomoda sostenendo gli sforzi di LG per diventare un fornitore alternativo. Il passaggio però si era rivelato tutt’altro che semplice. Ancora ad aprile 2018 le difficoltà produttive di LG sollevavano parecchi dubbi sulla sua reale capacità di consegnare pannelli OLED per gli iPhone in uscita quell’anno. Un percorso lungo e accidentato insomma, che mostra quanto sia complicato creare da zero un’alternativa credibile a un fornitore già affermato e tecnologicamente avanti.

Esclusiva e costi, perché la storia rischia di ripetersi

L’ultima indiscrezione lascia intendere che con i display pieghevoli Apple potrebbe ritrovarsi davanti allo stesso identico problema. Il punto delicato riguarda soprattutto gli accordi di esclusiva, che possono arrivare alla scadenza prima che un altro produttore sia effettivamente pronto a fare concorrenza. In pratica anche quando il vincolo contrattuale cade, se nessun rivale riesce a garantire gli stessi standard qualitativi, la situazione di fatto non cambia e il fornitore storico mantiene la propria posizione di forza.

Proprio su questo fronte Instant Digital aveva già fornito qualche dettaglio in passato. Il leaker aveva infatti sostenuto che Samsung si fosse assicurata un accordo di esclusiva della durata di tre anni, valido per iPhone Duo e anche per i modelli successivi. Nella stessa occasione aveva indicato un costo di circa 230 euro che Apple pagherebbe per ogni singolo pannello pieghevole destinato al suo primo smartphone con schermo flessibile.

Fonte: TecnoAndroid