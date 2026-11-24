Con il Black Friday 2026 arriva un taglio di prezzo importante su ECOVACS T90S PRO OMNI Care Kit, il robot aspirapolvere e lavapavimenti che il colosso cinese considera il proprio modello di punta. Su Amazon il dispositivo passa da 799€ a 499€, cifra mai vista prima per questo prodotto. Si tratta di una macchina pensata per chi in casa ha animali domestici o capelli lunghi da gestire e non ha nessuna voglia di dedicare tempo alla manutenzione. Un robot che aspira a 40.000 Pa, lava i pavimenti con un rullo autopulente e si arrangia da solo per mesi interi resta del resto una rarità nel mercato della pulizia domestica automatizzata, dove i dispositivi di questa fascia sono pochi.

Aspirazione da 40.000 Pa e un rullo che non trascina lo sporco

Al centro di tutto c’è il sistema BLAST, acronimo di Boosted Large Airflow Suction Technology, che genera 40.000 Pa di potenza aspirante con un flusso d’aria di 16 litri al secondo. Rispetto al precedente T90 PRO, fermo a 30.000 Pa, il passo avanti è evidente. Il merito va a una batteria di qualità EV abbinata a un motore brushless ad alta coppia.

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Sul fronte del lavaggio ECOVACS ha messo da parte i classici mocio rotanti e ha scelto il sistema OZMO Roller 3.0. Il rullo viene risciacquato di continuo con acqua pulita in pressione distribuita su 32 vie, mentre un raschietto porta via senza sosta lo sporco raccolto. Così la sporcizia non finisce trascinata da una stanza all’altra, difetto piuttosto comune nei modelli più economici.

Chi vive con cani, gatti o persone dai capelli lunghi troverà utile il sistema ZeroTangle 4.0. Garantisce un tasso di rimozione della polvere del 100% anche con capelli fino a 30 cm e riduce parecchio la necessità di mettere mano alle spazzole per liberarle dai grovigli.

Navigazione precisa e una base che pensa alla manutenzione

Per muoversi tra le stanze il robot sfrutta sensori laser affiancati da AIVI 3D 4.0, Mini ToF e TruEdge 3D, tecnologie che servono a riconoscere gli ostacoli e a seguire con precisione i bordi di mobili e pareti. C’è poi la funzione PowerBoost, che consente alla batteria da 4000 mAh di recuperare il 10% di carica in appena 3 minuti mentre il panno viene lavato. Una ricarica lampo che basta a completare la pulizia anche di un’abitazione di grandi dimensioni senza pause.

Il vero lavoro sporco, però, lo svolge la base OMNI. Lava il panno e il serbatoio dell’acqua sporca con acqua calda a 75°C e poi li asciuga con aria calda a 63°C, togliendo di mezzo qualsiasi intervento manuale quotidiano. La versione Care Kit aggiunge in confezione due spazzole laterali, due spazzole a rullo di ricambio, tre filtri antibatterici e due flaconi di detergente. Una dotazione che copre mesi di utilizzo senza dover comprare altro.

Il prezzo scende a 499€ su Amazon

Di listino ECOVACS T90S PRO OMNI Care Kit costa 799€, una cifra coerente con il posizionamento premium del prodotto. In occasione del Black Friday il prezzo cala in modo netto e arriva a 499€ su Amazon, il valore più basso mai registrato per questo modello. Lo sconto è del 37% e si traduce in un risparmio di 300€ sul prezzo originale.

L’offerta riguarda la versione completa di Care Kit, quindi con tutti gli accessori di ricambio già inclusi. Per chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa il top di gamma ECOVACS, questa promozione su Amazon rappresenta il prezzo più conveniente mai proposto finora per il dispositivo.

Fonte: TecnoAndroid