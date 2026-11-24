Tra le storie più curiose della psicologia sperimentale c’è quella di uno studioso di nome Leuba che, insieme alla moglie, decise di coinvolgere i propri figli in un insolito esperimento sul solletico. A rendere la vicenda ancora più singolare c’è la presenza di una maschera, perché il solletico non arrivava in modo spontaneo come accade in qualsiasi famiglia ma rientrava in una procedura rigida e decisamente fuori dal comune.

Per un anno intero Leuba fece il solletico ai suoi bambini, sempre e soltanto rispettando condizioni severe e piuttosto particolari. Non si trattava quindi di giochi improvvisati sul divano o di momenti di affetto tra genitori e figli. Era un lavoro pianificato che coinvolgeva l’intero nucleo familiare e che con il tempo è diventato uno degli studi più bizzarri mai condotti tra le mura di casa.

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Un anno di solletico secondo regole precise

Il cuore della faccenda sta proprio nella durata e nel metodo. Dodici mesi rappresentano un periodo lungo, soprattutto quando la vita quotidiana di una famiglia viene in qualche modo piegata alle esigenze di una ricerca. Mantenere le stesse regole giorno dopo giorno richiede costanza, e il fatto che lo psicologo e la moglie abbiano portato avanti il progetto così a lungo racconta molto della serietà con cui la coppia guardava all’intera operazione.

Le circostanze in cui avveniva il solletico erano rigorose e poco usuali. Nulla era lasciato al caso o all’istinto del momento. In una casa normale il solletico nasce da uno sguardo complice o da una corsa per il corridoio, mentre nell’esperimento di Leuba ogni episodio doveva seguire uno schema preciso. Questa rigidità è ciò che separa un semplice gioco da un’osservazione scientifica, ed è anche ciò che oggi fa sembrare tutta la storia così stravagante.

La maschera e un gesto quotidiano trasformato in oggetto di studio

Il dettaglio che più colpisce resta la maschera. Già da solo basta a far sorgere più di una domanda, visto che il solletico è tra i gesti più familiari e intimi che possano esistere tra un genitore e un figlio. Inserire un volto coperto in un contesto del genere cambia completamente la percezione della scena e la rende quasi surreale, almeno agli occhi di chi la osserva con lo sguardo di oggi.

Proprio qui sta la particolarità del lavoro dello psicologo. Prendere un’abitudine comune, qualcosa che quasi tutti hanno sperimentato da piccoli, e trasformarla in materia di indagine significa guardare con occhi diversi ciò che di solito si dà per scontato. Il solletico diventa così un fenomeno da osservare con attenzione e da isolare da tutto ciò che normalmente lo accompagna nella vita di tutti i giorni.

Il coinvolgimento diretto dei figli aggiunge poi un livello ulteriore alla vicenda. Non si parlava di volontari reclutati per l’occasione o di partecipanti estranei alla famiglia ma dei bambini dello stesso ricercatore, cresciuti per un anno all’interno di un esperimento che ne scandiva una parte della quotidianità. Una scelta che da sola spiega perché questa storia venga ricordata come una delle più strane nel panorama degli esperimenti psicologici.

Fonte: TecnoAndroid