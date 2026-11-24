Chi ha già installato la beta di One UI 9.5 su Galaxy S26 può contare fin da subito su ben 21 moduli di Good Lock perfettamente utilizzabili. La conferma arriva direttamente da Samsung, che ha reso noto l’elenco degli strumenti compatibili con la versione di prova del nuovo software. Dentro ci sono nomi piuttosto familiari per chi ama mettere le mani sull’aspetto del proprio telefono, come Camera Assistant, LockStar e Theme Park.

Non tutto però è già pronto all’uso. All’appello mancano ancora quattro estensioni che l’azienda sta tuttora preparando, e tra queste figura Home Up. Si tratta del modulo che consente di intervenire sulla schermata Home e sul modo in cui vengono mostrate le applicazioni recenti, quindi uno di quegli strumenti che toccano da vicino l’esperienza quotidiana con lo smartphone. Per ora chi usa la beta dovrà farne a meno.

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Come funziona Good Lock e a cosa servono i singoli moduli

Per chi segue da tempo il mondo Samsung non è certo una novità, ma vale la pena ricordarlo. Good Lock non è una singola applicazione che cambia tutto in un colpo solo. È piuttosto una raccolta di strumenti da installare uno alla volta, a seconda di cosa si vuole modificare. Un approccio modulare che permette di prendere solo ciò che serve davvero, senza appesantire il sistema con funzioni che magari non verrebbero mai sfruttate.

Qualche esempio aiuta a capire meglio. LockStar serve a personalizzare la schermata di blocco, mentre ClockFace aggiunge nuove varianti per l’orologio. Con Theme Park invece si possono creare temi su misura, scegliendo colori e stili in base ai propri gusti. Ogni modulo ha insomma un compito preciso e ben delimitato.

Chi è interessato soprattutto all’utilizzo del telefono con una mano sola troverà già disponibile One Hand Operation+. Questo strumento permette di associare azioni specifiche ai gesti che partono dai bordi dello schermo, una soluzione comoda quando il pollice non arriva ovunque o quando l’altra mano è occupata.

L’elenco completo dei moduli compatibili con One UI 9.5

Oltre ai nomi già citati, la lista dei moduli funzionanti con la beta di One UI 9.5 comprende parecchi altri strumenti. Ci sono Display Assistant, Dropship, Edge lighting+, Edge Touch, Galaxy To Share, Gallery Assistant e Game Booster+. A completare il gruppo arrivano poi Keys Cafe, MultiStar, Nice Catch, Nice Shot, NotiStar, Pentastic, RegiStar, Routines+ e Wonderland.

Sommando tutto si arriva appunto ai 21 add on compatibili confermati da Samsung, una copertura già molto ampia considerando che il software si trova ancora in fase di test. Gli utenti di Galaxy S26 che hanno scelto di provare in anteprima la nuova interfaccia possono quindi continuare a personalizzare quasi ogni aspetto del dispositivo, dalla tastiera alle notifiche, passando per la galleria fotografica e il comparto gaming.

Fonte: TecnoAndroid