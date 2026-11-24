Chi guida un’auto elettrica, o pensa di comprarne una, prima o poi si chiede quanto durerà la batteria e quanta autonomia andrà persa con gli anni e i chilometri. Il degrado della batteria nelle auto elettriche è un fenomeno fisiologico e ben conosciuto, che viene misurato con un parametro preciso chiamato stato di salute, o SoH dall’inglese State of Health. A bordo di un’auto però la chimica delle celle e i sistemi di controllo sono molto più evoluti rispetto a quelli di uno smartphone o di un qualsiasi dispositivo di uso quotidiano.

Capire cosa succede dentro l’accumulatore serve a spiegare perché l’autonomia cala, ma aiuta anche a individuare le abitudini giuste per rallentare il degrado della batteria e allungare la vita utile della vettura.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Lo strato SEI e l’effetto calcare nel serbatoio

La gran parte delle vetture a batteria in circolazione monta celle agli ioni di litio. Durante carica e scarica gli ioni si spostano tra anodo e catodo attraversando l’elettrolita, un fluido conduttore quasi sempre liquido anche se i costruttori stanno studiando versioni solide. Già dalle primissime ricariche sull’anodo si forma una pellicola sottilissima chiamata SEI, cioè Solid Electrolyte Interphase. Nasce dalla decomposizione dell’elettrolita a contatto con la grafite, una reazione instabile che si arresta proprio quando i suoi residui si stabilizzano. Senza questo scudo l’elettrolita continuerebbe a degradarsi fino a esaurirsi.

La SEI lavora come una membrana selettiva che lascia passare gli ioni, indispensabili per accumulare energia, e blocca gli elettroni evitando cortocircuiti chimici e dispersioni continue. Nell’elettrolita il litio viaggia circondato da molecole di solvente che, entrando nell’anodo, agirebbero come cunei sfaldando la grafite in un processo detto esfoliazione. La pellicola filtra il solvente e protegge così la struttura nel tempo.

Il rovescio della medaglia è che negli anni questo strato si ispessisce e intrappola per sempre una parte degli ioni di litio. Meno ioni liberi significano meno energia immagazzinabile e cresce anche la resistenza interna, con un calo di efficienza. Succede un po’ come in un serbatoio di benzina dove si depositasse lentamente del calcare, riducendo poco alla volta lo spazio per il carburante.

Invecchiamento ciclico, anagrafico e le difese dell’auto

L’invecchiamento ciclico dipende da quanto e come si usa l’auto. Ricariche frequenti ad altissima potenza in corrente continua e scariche molto profonde spingono gli ioni a velocità elevate, e la continua dilatazione e contrazione dei materiali crea microfratture negli elettrodi. L’invecchiamento anagrafico, detto anche di calendario, procede invece con il semplice passare del tempo, perfino a vettura ferma. Qui i nemici sono il caldo e gli stati di carica estremi. Un’auto lasciata per giorni sotto il sole con la batteria al 100% è lo scenario ideale per accelerare l’ispessimento della SEI. Fanno eccezione le batterie LFP al litio ferro fosfato, meno sensibili all’alta tensione, per cui diversi costruttori consigliano ricariche periodiche fino al 100% così da mantenere calibrazione e bilanciamento delle celle.

Per contenere questi rischi le auto elettriche moderne hanno impianti di condizionamento a liquido gestiti dal BMS, il Battery Management System che fa da cervello del pacco, capace di riscaldare o raffreddare le celle tenendole di solito tra 20°C e 30°C. C’è poi il buffer di sicurezza. La capacità lorda dichiarata supera quella netta realmente utilizzabile perché il BMS impedisce di raggiungere gli estremi critici, quindi anche con il display al 100% le celle non toccano mai la tensione massima assoluta. Si sacrifica una piccola fetta di autonomia in cambio di una vita utile molto più lunga.

Le abitudini quotidiane che fanno la differenza

Anche i proprietari possono fare parecchio, soprattutto con le diffusissime batterie NMC al nichel manganese cobalto. Le regole d’oro sono sostanzialmente due. Nell’uso di tutti i giorni conviene restare tra il 20% e l’80% di carica e arrivare al 100% solo subito prima di un lungo viaggio, senza lasciare l’auto ferma con il pieno troppo a lungo. La ricarica ultrarapida alle colonnine HPC non va demonizzata, visto che la vettura è progettata per supportarla, ma è meglio riservarla ai trasferimenti in autostrada. Per i rabbocchi abituali è preferibile la corrente alternata, più delicata, della wallbox di casa o delle colonnine cittadine a bassa potenza. Con queste accortezze il degrado della batteria diventa una curva dolce e la vettura mantiene autonomie più che soddisfacenti per molti anni, ben oltre gli standard di garanzia fissati dalle case madri.

Fonte: TecnoAndroid