La Apple Support Community ha chiuso definitivamente i battenti. Il forum ufficiale in cui gli utenti dei dispositivi Apple si confrontavano su problemi, malfunzionamenti e dubbi di ogni giorno non è più raggiungibile, e la chiusura annunciata per il 20 novembre 2026 è ormai diventata realtà. Chi oggi prova ad aprire l’indirizzo storico delle discussioni si ritrova davanti a una pagina ben diversa da quella a cui era abituato.

L’addio non è arrivato all’improvviso. Apple aveva comunicato con anticipo la decisione di spegnere in modo permanente la piattaforma, fissando proprio la data del 20 novembre come termine ultimo. Prima dello stop completo c’è stata però una fase di passaggio, quasi un periodo di congedo, in cui i contenuti restavano visibili ma non era più possibile partecipare attivamente alle conversazioni.

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Per chi negli anni ha frequentato la community di Apple, il cambiamento si fa sentire. Lo spazio funzionava come un grande punto d’incontro in cui le persone si scambiavano consigli, raccontavano i propri inconvenienti e cercavano qualcuno che avesse già affrontato la stessa difficoltà. Un archivio collettivo costruito un messaggio alla volta, che adesso non è più consultabile nella sua versione principale.

Dalla modalità sola lettura alla rimozione totale

Il primo segnale concreto risale al 10 novembre, quando i forum di discussione sono stati messi in modalità di sola lettura. In pratica gli utenti potevano ancora consultare le conversazioni esistenti, scorrere le vecchie risposte e magari recuperare qualche soluzione rimasta in archivio, ma non avevano più modo di aprire nuovi thread o di rispondere a quelli già presenti. Una sorta di museo digitale, accessibile ma ormai immobile.

Dieci giorni dopo è arrivato il passo successivo, quello definitivo. Le discussioni non sono state semplicemente congelate ma rimosse del tutto. Delle pagine che hanno raccolto domande e risposte degli utenti non resta più traccia, almeno per quanto riguarda la piattaforma principale.

Anche l’indirizzo discussions.apple.com ha cambiato funzione. Chi lo digita nel browser non trova più l’elenco delle categorie o i thread più recenti ma viene reindirizzato automaticamente alla pagina principale del supporto Apple. Un cambio di rotta netto, che sposta il visitatore dal confronto tra utenti ai canali di assistenza ufficiali dell’azienda di Cupertino.

Francia e Germania resistono, almeno per ora

C’è però un’eccezione che merita attenzione. Non tutte le versioni della Apple Support Community sono state spente nello stesso momento. I forum in lingua francese e tedesca risultano ancora attivi e continuano ad accettare nuovi messaggi. Gli utenti di quelle aree linguistiche possono quindi pubblicare domande e ricevere risposte come accadeva prima della chiusura del forum principale.

La situazione appare comunque provvisoria. Le sezioni francese e tedesca accolgono nuovi post soltanto per il momento, senza ulteriori indicazioni su quanto potrà durare questa finestra. Nessun dettaglio è stato reso noto su eventuali date di chiusura anche per queste due comunità, che per ora rappresentano gli ultimi angoli ancora aperti di quello che era lo spazio di discussione ufficiale di Apple.

Per il resto del pubblico il punto di riferimento diventa la pagina del supporto ufficiale, verso cui conduce ormai ogni tentativo di raggiungere il vecchio indirizzo dei forum. Le community in francese e in tedesco, nel frattempo, restano aperte ai nuovi messaggi.

Fonte: TecnoAndroid