Per decenni gli astrofisici hanno discusso dell’esistenza di un pianeta ancora sconosciuto, più massiccio della Terra, capace di spiegare la presenza e la distribuzione dei tanti corpi ghiacciati che orbitano attorno al Sole oltre Neptuno. Oggi un gruppo internazionale di scienziati ritiene di aver delineato l’aspetto e il comportamento di questo ipotetico oggetto celeste, battezzato Pianeta X2 (PX2), che potrebbe chiarire perché i confini del Sistema Solare appaiano così strani. Attraverso un’ampia serie di simulazioni al computer, il nuovo studio è riuscito a modellare la massa, l’orbita e la gravità di questo astro. Secondo Patryk Sofia Lykawka, professore associato aggiunto della University of Southern Queensland (UniSQ) e coautore della ricerca, “se questo pianeta esiste, potrebbe cambiare la nostra comprensione della storia del Sistema Solare e del modo in cui i suoi oggetti più lontani sono arrivati a seguire orbite così insolite”.

La caccia a un mondo nascosto oltre Neptuno ha radici lontane. L’idea del teorico Pianeta X si deve all’astronomo statunitense Percival Lowell, e proprio quella ricerca contribuì alla scoperta di Plutone nel 1930. Una decina di anni fa il concetto è stato ripreso dai ricercatori del California Institute of Technology (Caltech), che hanno chiamato l’ipotetico corpo Pianeta Nove per giustificare le caratteristiche orbitali anomale di alcuni oggetti della Fascia di Kuiper. In quel modello il pianeta avrebbe una massa compresa tra cinque e dieci volte quella terrestre e si troverebbe a circa 380 o 500 unità astronomiche (UA) dal Sole, con un perielio tra 300 e 400 UA e un’inclinazione orbitale di 15 o 20 gradi rispetto al piano dell’orbita terrestre. Un’unità astronomica, per inciso, corrisponde alla distanza tra la Terra e il Sole.

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Pianeta X2: simulazioni lunghe quanto la vita del Sistema Solare

Gli autori del nuovo lavoro, pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, sostengono che il modello del Pianeta X2 riproduca meglio diverse proprietà orbitali osservate nelle regioni esterne e offra una spiegazione più ampia della dinamica insolita della regione transnettuniana. Il team ha ricostruito 4,5 miliardi di anni di evoluzione, cioè l’età stessa del Sistema Solare, grazie a simulazioni a N corpi, una tecnica che calcola come interagiscono gravitazionalmente i diversi oggetti e come cambiano le loro orbite nel tempo. Nella prima fase sono stati inseriti i dati di Giove, Saturno, Urano e Nettuno, un disco primordiale di piccoli corpi ghiacciati e 1.500 oggetti con masse simili a quella di Plutone. È stata considerata anche la migrazione granulare di Nettuno, il processo con cui il pianeta avrebbe modificato gradualmente la propria orbita a causa delle interazioni con i corpi del disco circostante.

Da qui il confronto fra due scenari. Il primo prevedeva pianeti primordiali con masse simili a Marte o alla Terra, formatisi a meno di 30 UA dal Sole e poi dispersi dai giganti gassosi. Il secondo includeva il Pianeta X2 e un modello del Pianeta Nove con massa pari a 6,2 volte quella terrestre e inclinazione di 16 gradi. Lo scopo era verificare quale scenario riproducesse meglio i dati osservati, senza dare per scontata l’esistenza di nessuno dei due pianeti.

Le simulazioni con i mondi primordiali hanno mostrato che alcuni astri minori potrebbero essere stati espulsi da Giove o finiti contro il Sole, ma non hanno spiegato in modo convincente le varie popolazioni di oggetti lontani oggi conosciute. Con il Pianeta X2, invece, la sua gravità avrebbe lentamente deviato le traiettorie dei corpi oltre Nettuno per miliardi di anni, e questo aiuterebbe a capire perché alcuni restano a grande distanza dal pianeta, altri seguono orbite molto inclinate e altri ancora si spingono lontanissimo dal Sole.

Oggetti estremi e prossime verifiche

Il modello riproduce anche alcune caratteristiche delle orbite di oggetti estremi come Sedna, 2012 VP113 e 2015 BP519, che gli scenari privi di un pianeta aggiuntivo non riuscivano a spiegare. Sia le simulazioni con il Pianeta X2 sia quelle con il Pianeta Nove hanno generato orbite estreme, ma il secondo ha prodotto una quota dell’82,4% di oggetti estremi nella sua popolazione lontana simulata, contro valori tra il 43,5 e il 67,8% nei modelli PX2. Queste percentuali non misurano la precisione dei modelli né stabiliscono da sole quale descriva meglio la realtà. Indicano soltanto che il Pianeta Nove ha creato più oggetti estremi, mentre il Pianeta X2 ha riprodotto diverse proprietà orbitali osservate.

Per il confronto con i dati reali il gruppo ha usato le informazioni della Dark Energy Survey (DES), trovando corrispondenze sull’inclinazione orbitale e sul perielio, ovvero la distanza minima di un oggetto dal Sole. Il modello però prevede ancora meno oggetti di quelli osservati sulle orbite con semiassi maggiori più estesi e va quindi rivisto. “Il nostro modello riproduce diversi schemi orbitali insoliti degli oggetti ghiacciati distanti, anche se restano differenze con le osservazioni che dobbiamo approfondire”, ha sottolineato Lykawka.

I ricercatori intendono mettere alla prova le loro previsioni con future osservazioni, comprese quelle della Legacy Survey of Space and Time dell’Osservatorio Vera C. Rubin. Jonti Horner, professore della UniSQ e coautore dello studio, ha spiegato che “mentre l’Osservatorio Rubin esplora il cielo troveremo nuovi indizi per comprendere i confini del Sistema Solare e capire se resta ancora un pianeta da scoprire. La cosa entusiasmante è che ora abbiamo l’opportunità di mettere alla prova questa idea”.

Fonte: TecnoAndroid