iPhone Duo, la cerniera variabile ispirata a un quaderno

Il racconto di Apple sulla nascita di iPhone Duo parte da un oggetto che più banale non si può, un quaderno. Non un prototipo futuristico, non una scultura in titanio uscita da un laboratorio segreto, ma le pagine che si aprono, si piegano, restano ferme dove le si lascia. È da lì, spiega l’azienda, che ha preso forma l’idea del suo primo dispositivo pieghevole, e già questo dettaglio dice parecchio sull’approccio scelto.

Chi segue da vicino il mondo dei foldable sa quanto il tema del design sia stato il vero nodo irrisolto di questa categoria. Apple, nel descrivere il percorso che ha portato a iPhone Duo, insiste proprio su questo punto, sul gesto naturale dell’apertura e sulla sensazione che il dispositivo deve restituire quando viene maneggiato. Il quaderno, in fondo, è la metafora perfetta, perché nessuno si è mai chiesto come funzioni una pagina che si gira. Semplicemente funziona.

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La cerniera a resistenza variabile, il cuore del progetto

Il passaggio tecnico più interessante del racconto riguarda la cerniera a resistenza variabile, un elemento che in un pieghevole conta quanto e forse più del display. Non è un componente qualsiasi, è la parte che determina la percezione di qualità di tutto il prodotto. Una resistenza che cambia lungo l’arco di apertura significa un dispositivo che non si spalanca di colpo e che, allo stesso tempo, non richiede una forza eccessiva per essere richiuso.

Apple la presenta come uno degli snodi centrali del lavoro di ingegneria su iPhone Duo, e non è difficile capirne il motivo. Su un telefono che si piega, la cerniera è l’unico pezzo che il proprietario tocca e muove ogni singola volta che usa il dispositivo, decine di volte al giorno, per anni. Se quel movimento non convince, non convince nemmeno il resto.

Un’idea semplice dietro un prodotto complesso

C’è una coerenza evidente nel modo in cui l’azienda ha deciso di comunicare il progetto. Partire dal quaderno vuol dire raccontare l’ingegneria attraverso un’immagine che chiunque può capire, senza schede tecniche, senza numeri sparati in faccia. Un approccio narrativo che Apple ha già usato in passato per altri prodotti e che qui trova un terreno particolarmente fertile, perché il concetto di piegare qualcosa appartiene all’esperienza quotidiana di tutti.

Il racconto sul design di iPhone Duo non si ferma comunque alla cerniera e all’ispirazione iniziale, l’azienda ha condiviso diversi aspetti del processo che ha portato al prodotto finito. Quello che emerge è il tentativo di far sparire la tecnologia dietro il gesto, di rendere il pieghevole qualcosa che non richieda spiegazioni.

Vale la pena notare quanto questo posizionamento sia diverso dalla narrazione tipica del settore, dove i pieghevoli vengono spesso presentati come prodezze ingegneristiche da ammirare. Qui il messaggio è quasi opposto, iPhone Duo dovrebbe risultare familiare fin dal primo utilizzo, come appunto sfogliare un blocco di appunti.

Resta il fatto che dietro quella semplicità apparente si nasconde una quantità di lavoro considerevole, perché ottenere un movimento fluido e costante nel tempo su un meccanismo del genere è tutt’altro che scontato. La resistenza variabile serve esattamente a questo, a far sì che il dispositivo risponda in modo prevedibile in ogni posizione, dalla chiusura completa all’apertura totale, passando per tutti gli angoli intermedi.

Fonte: TecnoAndroid