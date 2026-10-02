iPhone Duo, il pieghevole Apple travolto dai meme sui social

Sui social è già partita la gara a chi ne ride meglio, e il protagonista è iPhone Duo, il primo pieghevole di Apple, diventato bersaglio di parodie praticamente dal giorno dopo la presentazione dello scorso 9 settembre. Creator da mezzo mondo lo hanno trasformato in materiale da meme, prendendo di mira soprattutto l’apertura a libro e inventando gag, utilizzi improbabili e funzioni che ovviamente non esistono. Il debutto ufficiale è fissato per il 23 ottobre, ma virtualmente il telefono è già passato tra le mani di chiunque abbia uno smartphone e un minimo di vena comica.

Il punto è che il dispositivo offre parecchi appigli per contenuti virali, visto che rappresenta una delle svolte più nette nella storia dei telefoni Apple. Da chiuso si usa con un display esterno da 5,4 pollici, da aperto si arriva a uno schermo da 7,6 pollici, il più grande mai montato su un iPhone. In più Apple ha rimesso mano a iOS 27 per adattarlo al formato pieghevole, con la possibilità di tenere più app attive contemporaneamente su un’unica superficie, un po’ come un mini tablet che sta in tasca.

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Dal MacBook tascabile alla mano artificiale

Il meccanismo ricorda quello che sta succedendo con l’attesa per GTA VI, dove ogni giorno spuntano video, cover e immagini tematizzate sul titolo di Rockstar Games. Anche iPhone Duo è diventato in poche ore un terreno di gioco collettivo. Davide Damiani, conduttore di Radio Deejay, ha ironizzato su come immagina di rispondere a una telefonata con un apparecchio che si apre come un MacBook, e sulla stessa linea si muove lo sketch pubblicato da thecerebros su TikTok.

Su Instagram la pagina memezar ha messo insieme un carosello di battute sul dispositivo, compresa quella che immagina il lancio di una mano artificiale da circa 370 euro, pensata per reggere il telefono considerate le dimensioni quando viene spalancato. C’è poi chi ha voluto anticipare tutti: su YouTube, Conraddagoat3645 si è costruito il suo pieghevole casalingo unendo con del nastro adesivo due melafonini delle stesse dimensioni.

Il prezzo che fa discutere e i brand che ci scherzano sopra

Un capitolo a parte lo merita il prezzo, che per il modello da 2TB arriva a 3.869 euro. Cifra che ha fatto rumore, e non poco. Su Instagram, fixwithzabit ha pubblicato la foto di un cliente orgoglioso del nuovo acquisto, pagato però al prezzo di un occhio e di un rene. Le parodie, messe in fila, sembrano quasi voler raccontare funzionalità aggiuntive e usi alternativi mai annunciati da Cupertino.

Stavolta però al gioco hanno partecipato anche i marchi. Duolingo, la piattaforma gratuita per imparare le lingue straniere, ha pubblicato un post su X con una frase secca: “Hanno chiamato un telefono con il mio nome e l’hanno fatto piegare in due”. Poco dopo è arrivata anche Samsung, che sul fronte dei pieghevoli gioca in casa da diversi anni, con una stoccata altrettanto asciutta: “Fateci sapere quando avete finito di riscaldare gli avanzi”.

In pochi giorni, insomma, il nuovo pieghevole di Apple è diventato un MacBook da portare in tasca, ha richiesto mani artificiali e reni sacrificati per finta, ha spinto Duolingo a rivendicare ironicamente il proprio nome e ha offerto a Samsung l’occasione perfetta per ricordare chi è arrivato prima su questo terreno. Il telefono non è ancora nelle tasche dei primi utenti e il suo esordio sui social, per un apparecchio che si piega a metà, è stato decisamente più affollato del previsto.

Fonte: TecnoAndroid