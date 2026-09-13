iPhone Duo, il bordo finto sul display esterno per le cover

Tra le opzioni nascoste nelle impostazioni di iPhone Duo ne è spuntata una piuttosto curiosa, pensata per chi userà una cover: un bordo finto che si può attivare sul display esterno, così da spostare i contenuti verso l’interno e allontanarli dal lato della piega. Si chiama, nella versione originale del software, Shift Left Edge, e compare nel menu dedicato allo schermo.

A scovarla è stato il blogger Nicolas Lellouche, che ha passato un po’ di tempo con il dispositivo e si è messo a frugare tra i menu. L’opzione, una volta attivata, aggiunge una fascia nera sul lato sinistro dello schermo esterno, di fatto raddoppiando la larghezza della cornice già presente. Il risultato visivo è quello di una banda scura più spessa, con l’interfaccia che si sposta di conseguenza.

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Cosa fa davvero l’opzione sul display esterno

La descrizione fornita dal software è asciutta e va dritta al punto: la funzione “sposta i contenuti quando si utilizza una custodia che copre parzialmente il bordo sinistro del display esterno di iPhone”. Tradotto in parole povere, se la cover morde un pezzo di schermo, il sistema arretra tutto quanto e evita che icone, notifiche o testi finiscano sotto la plastica o il silicone.

Nel breve video dimostrativo pubblicato dallo stesso Lellouche si vede bene la differenza tra le due configurazioni. Con l’impostazione disattivata il bordo nero è quello standard, sottile. Con l’impostazione attiva quella fascia diventa circa il doppio. Non è una modifica drastica, ma su un pannello esterno di un pieghevole, dove ogni millimetro di superficie utile conta, si nota eccome.

Resta un punto poco chiaro, ed è forse quello più interessante: non si capisce quali cover dovrebbero richiedere davvero questa regolazione. Le custodie che arrivano al lancio firmate direttamente da Apple sono due, la iPhone Duo Case e la iPhone Duo Folio with Kickstand, quest’ultima con il supporto integrato per tenere il dispositivo in piedi. Senza averle provate a fondo è difficile dire quanto invadano il bordo sinistro dello schermo esterno, però a occhio non sembra un problema così marcato da giustificare una funzione dedicata nelle impostazioni.

Un’opzione pensata forse per le cover di terze parti

L’ipotesi più sensata è che Apple stia guardando oltre le proprie custodie e abbia messo mano al software pensando ai produttori di accessori esterni. Le cover più robuste, quelle antiurto con i bordi rialzati e i profili spessi, tendono a coprire porzioni di schermo molto più generose rispetto a un guscio sottile. Su un dispositivo che apre e chiude, con una cerniera da proteggere e un pannello esterno che vive incastrato tra due metà, il rischio che il materiale invada l’area attiva è concreto.

In quest’ottica l’opzione diventa una specie di rete di sicurezza. Invece di obbligare gli utenti a scegliere tra protezione e usabilità, il sistema permette di sacrificare qualche millimetro di display in cambio di una lettura più comoda. Una soluzione pragmatica, non elegantissima, ma funzionale.

Dettagli più precisi arriveranno inevitabilmente con l’avvicinarsi della commercializzazione. iPhone Duo arriverà sul mercato il prossimo mese, con il debutto nei negozi fissato per il 23 ottobre. Solo allora si capirà se questa impostazione sarà una curiosità da smanettoni o qualcosa che una buona fetta di acquirenti finirà per attivare davvero, magari dopo aver comprato una cover di quelle grosse e aver scoperto che il bordo dello schermo esterno è diventato improvvisamente scomodo da usare.

Per ora, quello che si sa con certezza è che l’opzione esiste, funziona come descritto e sta lì, tra le impostazioni del display, pronta per chi ne avrà bisogno.