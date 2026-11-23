Huawei sta costruendo a Horinger, nella regione autonoma della Mongolia Interna, uno dei più grandi data center della Cina, e le immagini scattate dallo spazio raccontano una storia piuttosto chiara. A Pechino l’energia non manca, sono i chip a scarseggiare. L’annuncio del progetto è arrivato dalla stessa azienda, ma a confermarlo ci sono anche le foto dei satelliti Copernicus Sentinel dell’Unione Europea e dello statunitense Vantor. E quando le immagini sono ad alta risoluzione, dicono parecchio.

Osservando il sito dall’alto si intuisce molto sulla natura delle nuove strutture, mentre stabilire le dimensioni reali del calcolo è tutta un’altra faccenda. Per questo l’istituto di analisi Epoch AI ha provato a stimare quanta potenza ospiti davvero il campus. Il verdetto è netto: potrebbe trattarsi del centro più grande che Huawei possiede in Cina, eppure resta lontanissimo dal più grande data center del mondo, il Colossus 2 del Tennessee.

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Quanto è grande davvero il campus di Horinger

I numeri mettono subito le cose in prospettiva. La capacità dell’impianto cinese corrisponde ad appena il 7% di quella di Colossus 2, che quindi risulta circa 14 volte più potente. Entro il 2028 Huawei dovrebbe aggiungere un nuovo edificio e crescere di oltre il 70%, ma nel frattempo anche il gigante americano continuerà ad allargarsi.

Secondo le stime di Epoch AI, la struttura conta quattro edifici con raffreddamento ad alta densità per una capacità complessiva di 286 MW, e tre di questi sono già operativi. All’interno lavorerebbero circa 105.000 chip Ascend 910C e 8.000 Ascend 910B, un parco macchine che equivale più o meno a 81.000 GPU Nvidia H100.

Il metodo seguito è interessante perché non si basa su dati ufficiali, ma solo su ciò che si vede dall’alto. Gli analisti hanno contato gli impianti di raffreddamento e ne hanno misurato le dimensioni, così da calcolare quanto calore possono smaltire e risalire alla potenza elettrica. La quantità di processori è stata poi ricavata dalle vendite di chip di Huawei, tenendo conto del ritardo tra acquisto e installazione. Il risultato è stato confrontato con altri due indicatori, cioè la potenza della sottostazione elettrica, pari a 304 MW, e quella dei generatori di riserva, che arriva a 230 MW.

Il vero collo di bottiglia della Cina sono i chip

Il dato più significativo riguarda proprio il limite che frena lo sviluppo cinese. In Occidente il problema principale dei data center è l’elettricità, mentre in Cina la vera strozzatura sono i semiconduttori. Secondo SemiAnalysis i chip più recenti di Nvidia sono circa 2,5 volte più efficienti. Tradotto in pratica, se due centri all’avanguardia, uno americano e uno cinese, avessero la stessa potenza installata, quello asiatico raggiungerebbe solo il 40% della capacità di calcolo dell’altro.

Per la Cina le cattive notizie non finiscono qui. Stando a Epoch AI, la distanza si sta riducendo ma il divario non verrà colmato entro questo decennio. Il colosso asiatico però non si ferma: il campus gemello di Wuhu punta ad arrivare a circa 151.000 H100e equivalenti nel dicembre 2027.

Il sito di Horinger rientra nell’iniziativa statale East Data West Computing e difficilmente sarebbe nato senza i recenti progressi del Paese nella produzione di chip proprietari. Le restrizioni imposte dagli Stati Uniti hanno funzionato allo stesso tempo da freno e da stimolo, e Huawei si è affermata come il produttore più importante. Nel 2025 l’azienda ha lanciato il suo Ascend 910C, che secondo i dati diffusi dalla stessa società offre prestazioni inferiori a quelle di un H100, pari al 76%. La Cina deve fare i conti con i divieti, ma lo squilibrio è globale e sono gli Stati Uniti a dettare il passo nella potenza di calcolo mondiale.

Fonte: TecnoAndroid