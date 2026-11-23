La classifica Agcom delle sim residenziali aggiornata a giugno 2026 mette WindTre in testa con il 23,9%, davanti a Fastweb+Vodafone al 22,8%, Tim al 19,9%, Iliad al 18,7% e PostePay al 6,2%. Sono numeri ufficiali, ma a una lettura più attenta descrivono un mercato diverso da quello che milioni di italiani vivono ogni giorno. Il motivo è semplice: l’autorità conteggia le sim per licenza di rete e perimetro giuridico, non per marchio. Così Kena Mobile, ho.Mobile e Very Mobile, che per molti sono operatori a tutti gli effetti, nella graduatoria non compaiono affatto.

Cosa cambia se si separano i marchi low cost

Kena appartiene a Tim, ho.Mobile a Fastweb+Vodafone e Very Mobile a WindTre. Si tratta di brand controllati al 100%, privi di una licenza propria, i cui ricavi confluiscono nei bilanci delle capogruppo. Le loro sim finiscono quindi sotto l’ombrello dei tre big. Stando a quanto dichiarato dalle stesse aziende sui propri siti, ho.Mobile conta 3 milioni di utenti, Kena 2,2 milioni e Very Mobile oltre 2,5 milioni.

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Un’analisi recente ha provato a scorporare questi operatori low cost dalle quote dei rispettivi gruppi, e l’ordine cambia parecchio. WindTre scenderebbe a una cifra compresa tra 13,4 e 13,6 milioni di sim, Iliad salirebbe al secondo gradino con circa 12,7 milioni, seguita da Fastweb+Vodafone con 12,4 milioni e Tim con 11,2 milioni. Il calcolo però poggia su numeri forniti dalle compagnie e non su dati Agcom, quindi va considerato una stima approssimativa.

Proprio Iliad rappresenta l’altra notizia di rilievo. Nei nove mesi guidati da Benedetto Levi il gruppo ha visto il fatturato crescere del 10% superando il miliardo di euro, con una generazione di cassa operativa in aumento del 59,7% a 164 milioni e più di 13,5 milioni di utenti tra fisso e mobile. Nella graduatoria delle sim residenziali ha guadagnato un punto percentuale in dodici mesi, il miglior risultato tra tutti gli operatori. Numeri da mettere comunque in prospettiva, perché i grandi gruppi contano migliaia di dipendenti, reti proprie e una presenza ben più strutturata nelle aziende e nella pubblica amministrazione.

Il fattore Poste e i conti dei grandi operatori

Dall’altra parte del tavolo c’è una novità capace di spostare gli equilibri. Tim fa ora parte del Gruppo Poste, dopo che Poste Italiane ha conquistato oltre il 66% della società. Sommando le quote di Tim (19,9%) e PostePay (6,2%) si arriverebbe al 26,1%, cioè al primo posto assoluto. È un’ipotesi e non un dato Agcom, anche perché la fusione operativa tra le due realtà non è ancora dimostrata. Poste però potrebbe contare sui suoi oltre 12.000 uffici postali per proporre contratti di telefonia insieme a servizi bancari, pagamenti digitali e bollette di luce e gas, una leva che nessun altro operatore possiede.

Sul piano finanziario il quadro è piuttosto variegato. Fastweb+Vodafone nei primi nove mesi ha registrato ricavi in calo del 2,2%, ma un margine operativo (Ebitda after lease) salito del 10,1% grazie a 265 milioni di sinergie legate all’integrazione. Va peggio a WindTre, che nel secondo trimestre, l’ultimo dato disponibile, ha visto i ricavi scendere del 4% e l’Ebitda dell’11%. Tim chiude invece i nove mesi con ricavi a 10,44 miliardi, in crescita organica del 2,8%, con il segmento consumer domestico ancora sotto pressione.

La corsa della fibra FTTH

Sul fronte della rete fissa, la fibra FTTH, quella che porta il cavo in fibra ottica fin dentro l’appartamento, ha raggiunto in Italia 7,64 milioni di accessi, con una crescita del 17,5% in un anno. Un buon segnale per l’infrastruttura, anche se la copertura capillare è ancora lontana. In questa graduatoria comanda Fastweb+Vodafone con il 28,4%, davanti a Tim al 27,1% e WindTre al 15,5%. Iliad mostra di nuovo l’incremento più marcato: la sua quota del 7,4% è salita di 0,9 punti percentuali rispetto a giugno 2025. Seguono Sky Italia al 6,5%, Enel Mobile al 3,4% e Tiscali all’1,9%.

Dopo anni di guerra dei prezzi che hanno eroso i margini, il terreno di scontro si sposta su convergenza tra fisso e mobile, fibra e servizi digitali. I grandi operatori investono in supercomputer e data center per cloud e intelligenza artificiale, puntando su aziende e pubblica amministrazione come clienti principali.

Fonte: TecnoAndroid