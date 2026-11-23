Chi ha una casella di posta piena di messaggi accumulati negli anni sa bene quanto l’idea di fare pulizia possa scoraggiare, eppure eliminare tutte le email su Gmail richiede davvero pochi clic. Nessuno vieta di cancellarle una per una, ma il conto è presto fatto. A due secondi per messaggio servirebbero poco più di 11 ore di clic ininterrotti per smaltirne 20.000. E per un account Gmail aziendale 20.000 email non sono poi tante.

Quasi tutti conoscono il metodo classico, che consiste nel selezionare la casella in alto a sinistra e premere sull’icona del cestino per eliminare 50 o al massimo 100 messaggi alla volta. Per chi invece vuole azzerare completamente la casella di posta e ripartire da zero esiste una strada molto più rapida. Funziona però solo dal browser del computer, perché le versioni per smartphone sono rimaste escluse.

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Come cancellare migliaia di email in pochi passaggi

Il primo passo è cliccare sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra per aprire le Impostazioni, poi su Visualizza tutte le impostazioni e infine sulla voce dedicata alla visualizzazione per conversazione, che va attivata. A quel punto basta tornare nella posta in arrivo e spuntare la casella in cima all’elenco dei messaggi, così da selezionare tutte le email presenti nella pagina. Subito sopra compare una sottile barra che propone di selezionare tutte le conversazioni della scheda Principale, con il numero complessivo indicato accanto. Scelta questa opzione, un bel respiro, un clic sull’icona del cestino e la conferma. Per completare l’operazione occorre aprire il Cestino nella colonna di sinistra e scegliere Svuota il cestino ora, confermando ancora una volta.

Se c’è qualche scambio di messaggi da salvare conviene digitare nella casella di ricerca in alto il nome dell’azienda, dell’ente o della persona in questione. Gmail mostrerà tutte le conversazioni collegate a quel termine. Con un clic destro su una di queste email e la scelta della voce che permette di trovare tutti i messaggi legati alla ricerca, si ottiene una pagina da scorrere velocemente per archiviare o mettere al riparo ciò che non deve sparire.

Promozioni, ricerche mirate e archivio

Nella parte alta della posta in arrivo predefinita compaiono alcune schede, che possono essere di più se in passato sono state aggiunte altre categorie. Una di queste è Promozioni, probabilmente la più irritante dopo lo spam. La buona notizia è che si svuota allo stesso modo: si apre la scheda, si spunta la casella in alto a sinistra, si selezionano tutte le conversazioni presenti e poi si passa a cestino e conferma. Lo stesso procedimento vale per ogni altra scheda da ripulire.

Chi preferisce un approccio più selettivo può affidarsi agli operatori di ricerca. Digitando category:promotions older_than:1y nella barra di ricerca si individuano tutte le promozioni più vecchie di un anno. Per affinare ulteriormente si può passare dai risultati più pertinenti a quelli più recenti tramite il menu a tendina. Gli strumenti di Gmail sono piuttosto completi, quindi non è obbligatorio cancellare tutto in ogni scheda, soprattutto se c’è il timore di perdere qualcosa di importante. Una volta eliminato dal cestino, infatti, un messaggio sparisce per sempre.

Il consiglio più prudente è archiviare prima ed eliminare dopo. L’archiviazione toglie i messaggi dalla posta in arrivo ma li lascia in Tutti i messaggi, dove restano consultabili in qualsiasi momento. La procedura di selezione è identica e cambia solo il pulsante, Archivia invece del cestino. Nella barra di ricerca si possono poi indicare le email da conservare con comandi come is:starred, is:important oppure has:attachment, aggiungendo parole chiave come “offerta” o “fattura” per non perdere nulla di specifico. Con from: seguito da un indirizzo si restringe il campo a un singolo mittente, sia da eliminare sia da tenere.

Dare almeno un’occhiata veloce prima di cancellare in blocco la posta degli ultimi uno o due anni resta sempre una buona idea. Le ricerche semplificano parecchio il lavoro, anche se dopo un po’ gli occhi iniziano a incrociarsi davanti allo schermo. La scelta più saggia è lasciare tutto nel cestino per qualche giorno, nel caso venga in mente un mittente importante da riportare nella posta in arrivo.

Fonte: TecnoAndroid