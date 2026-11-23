Per il Black Friday l’operatore semivirtuale Kena ha deciso di rinnovare la propria proposta online con Kena 5,99 200GB Promo 5G, disponibile dal 20 novembre 2026 a partire dalle 12:20 circa. Il prezzo resta di 5,99 euro al mese ma con un vantaggio in più rispetto al passato, cioè il primo rinnovo gratuito. Con questo debutto esce di scena la Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G, che offriva gli stessi contenuti alla stessa cifra ma senza alcun mese regalato. Era già successo in occasione del nono compleanno del marchio e lo schema si ripete identico anche stavolta. Secondo il countdown presente sul sito ufficiale la promo si può attivare fino all’11 dicembre 2026 alle ore 10:00, salvo proroghe o cambiamenti.

Il pacchetto per il periodo degli sconti non si ferma qui. Fino alla stessa scadenza online compare anche Kena 4,99 200GB Limited Edition 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 200 Giga a 4,99 euro al mese, una tariffa già vista nei mesi scorsi attraverso campagne SMS winback. Dal 19 novembre 2026 e fino a nuova comunicazione nei negozi aderenti è tornata la Kena 5,99 100GB 5G Promo Plus con il primo mese gratis, mentre nei punti vendita rimane in listino la Limited Edition da 200 Giga senza omaggi. Per chi è già cliente c’è infine l’opzione Kena Unlimited Promo, che porta 600 Giga per 2 mesi a 6,99 euro una tantum.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa include Kena 5,99 200GB Promo 5G

Ogni mese la nuova offerta mette a disposizione minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 200 Giga di traffico in 5G con velocità fino a 250 Mbps. Il bundle dati sale a 300 Giga attivando la Ricarica Automatica, perché fino al 30 dicembre 2026 chi sceglie questa modalità con le tariffe Kena da 5,99 euro in su riceve l’opzione “100 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica”. L’attivazione è possibile con un numero nuovo oppure con la portabilità da Iliad, ho. Mobile, CoopVoce, Sky Mobile e altri operatori virtuali come Lyca Mobile, Spusu, Digi Mobil, Optima o Enel Mobile. Restano esclusi PosteMobile, Very Mobile e Tiscali. Sul fronte dei costi le cose sono piuttosto lineari. Attivazione e SIM o eSIM non si pagano, per cui la spesa iniziale è di 6 euro da cui viene scalato il primo mese anticipato, lasciando 0,01 euro di credito residuo. Il secondo mese è gratuito e solo dal terzo si torna a versare il canone di 5,99 euro.

La versione nei negozi e le condizioni generali

Nei punti vendita la Kena 5,99 100GB 5G Promo Plus include minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga in 5G fino a 250 Mbps, che diventano 200 con la Ricarica Automatica. Il primo mese è gratis e poi si pagano 5,99 euro al mese. Possono aderire i nuovi clienti con numero nuovo o in arrivo da Iliad, Fastweb, Vodafone, ho. Mobile, Sky Mobile (ESP) e altri virtuali, sempre esclusi PosteMobile, Very Mobile e Tiscali. Anche qui attivazione e SIM sono gratuite e quindi non c’è alcuna spesa iniziale.

Per gli acquisti online con la formula “Ricevi e Attiva da casa” l’identificazione può avvenire tramite video selfie, SPID o CIE, e dal primo inserimento di numero d’ordine e codice fiscale ci sono 30 giorni per completare la procedura. Le nuove Half SIM Green sono realizzate in plastica riciclata e hanno dimensioni ridotte del 50%, mentre dal 5 agosto 2025 è disponibile anche il formato eSIM. Sono compresi senza costi aggiuntivi l’ascolto della segreteria e i servizi Lo Sai e Chiama Ora. Una volta esauriti i Giga la navigazione si blocca, ma con il servizio Restart si può anticipare il rinnovo. Se il credito non basta al rinnovo scatta il Piano Base con 35 centesimi al minuto, 25 centesimi a SMS e 50 centesimi ogni 50MB. In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS seguono le condizioni nazionali, mentre per i dati le offerte da 5,99 euro prevedono per tutto il 2026 una soglia di 9 Giga al mese, oltre la quale si applica un sovrapprezzo di 0,131 centesimi di euro per MB. Kena, secondo brand di TIM, sfrutta la rete di quest’ultima con il 5G limitato a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Senza copertura 5G o con un dispositivo non compatibile si naviga in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Fonte: TecnoAndroid