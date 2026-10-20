iPhone 2027: Air 2 con ultragrandangolo e iPhone 18 in primavera

Per chi ha deciso di non passare a iPhone 18 Pro o a iPhone Duo, il 2027 si annuncia come un anno piuttosto ricco per la gamma iPhone. I preordini di iPhone Duo sono partiti da poco e le consegne slittano già fino a gennaio, mentre iPhone 18 Pro è sugli scaffali da circa un mese. È un contesto che spinge a guardare oltre, verso i modelli attesi nei prossimi dodici mesi.

Il calendario di Apple si muove su due binari. Da una parte la casa di Cupertino porterà avanti la famiglia iPhone 18, dopo aver inaugurato il mese scorso una strategia di lancio divisa in due momenti. Dall’altra, in autunno, arriverà una nuova generazione di top di gamma pensata per celebrare i vent’anni di iPhone.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Primavera 2027: iPhone 18, iPhone 18e e iPhone Air 2

Per la prima volta il modello base debutterà in primavera. Sulle novità di iPhone 18 il quadro non è ancora del tutto nitido, anche se tra le voci più insistenti c’è un aumento della memoria RAM. Sono probabili anche migliorie sul fronte della dissipazione del calore e l’arrivo del nuovo modem Apple C2. Non è escluso un ritocco estetico che lo avvicini a iPhone 17 Pro e iPhone 18 Pro, ma su questo punto mancano conferme. Il processore sarà ovviamente l’A20 e il prezzo di partenza dovrebbe restare allineato a quello attuale di iPhone 17, cioè circa 770 euro, cifra raggiunta dopo il rincaro del mese scorso rispetto ai precedenti 690 euro circa.

Accanto al modello base arriverà iPhone 18e, che con ogni probabilità si limiterà a un salto di chip dall’A19 all’A20. Nei mesi passati è emerso che l’azienda avrebbe intenzione di condividere molti componenti tra i due smartphone, anche se non è chiaro cosa comporterà in concreto per i dispositivi.

Il vero osservato speciale della primavera però è iPhone Air 2. Dopo l’accoglienza tiepida riservata al primo iPhone Air, Apple ha rimesso mano al progetto per far spazio a una fotocamera ultragrandangolare, scelta che ha impedito il debutto del telefono il mese scorso. Una sola fotocamera sul retro rischia di farlo apparire meno premium agli occhi di molti, quindi l’aggiunta potrebbe pesare parecchio sulle vendite. E poi gli scatti ultragrandangolari sanno essere divertenti. Senza conferme ufficiali non sorprenderebbe vedere una Dynamic Island più compatta come su iPhone 18 Pro. Previsto inoltre il passaggio dal modem C1X al C2, insieme a una batteria più capiente che potrebbe arrivare a 3500 mAh, circa il 10% in più rispetto al modello originale.

Autunno 2027: il ventennale con iPhone 20 Pro e iPhone Duo 2

Per festeggiare i vent’anni del suo smartphone più famoso, Apple dovrebbe presentare un iPhone 20 Pro completamente ridisegnato. Le indiscrezioni parlano di un dispositivo molto più “vetroso”, con cornici decisamente più sottili e l’abbandono dei bordi piatti introdotti con iPhone 12. Attesa anche una Dynamic Island ridotta all’osso, probabilmente con la fotocamera frontale in un piccolo foro e Face ID integrato sotto lo schermo.

Fonte: TecnoAndroid