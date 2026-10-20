Resident Evil 2 e BioShock diventano cooperativi con due mod PC

Due mod per PC portano la cooperativa dentro Resident Evil 2 e BioShock, così la fuga da Raccoon City e l’esplorazione di Rapture diventano un’esperienza da condividere in coppia. I due progetti seguono strade piuttosto diverse, ma puntano allo stesso risultato, cioè dividere con un compagno mostri, munizioni e decisioni lungo l’intera campagna.

Resident Evil 2 in cooperativa locale con 15 personaggi

Il lavoro dedicato al remake di Resident Evil 2 si concentra sul gioco in locale e lascia parecchia libertà nella gestione della visuale. Si può scegliere tra schermo diviso, inquadratura condivisa e telecamere fisse, una soluzione che strizza l’occhio ai capitoli classici della serie. Sul fronte dei comandi si possono usare due controller oppure abbinare mouse e tastiera a un gamepad. Chi invece preferisce muoversi da solo può affidare il partner all’intelligenza artificiale, senza rinunciare alla presenza di un alleato.

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La rosa dei personaggi giocabili arriva a quota 15. Ci sono Leon, Claire, Ada, Sherry e HUNK, ma anche Tofu, il celebre blocco di tofu armato di coltello che i fan conoscono bene. Molti di loro dispongono di costumi, voci e mosse dedicate. Il secondo giocatore può raccogliere armi, munizioni e oggetti curativi, mentre le opzioni permettono di creare equipaggiamenti personalizzati e decidere con precisione quali armi portarsi dietro.

Il ruolo del compagno cambia parecchio in base a tre configurazioni. Con HUNK of Boy il partner ottiene munizioni infinite e la possibilità di curare l’altro giocatore o di rifornirne l’arma. HUNK’y Friend gli assegna invece un inventario autonomo e lo rende vulnerabile ai danni, avvicinando l’esperienza a una cooperativa più tradizionale. HUNK of War è la variante più severa, perché riduce l’arsenale a una pistola e un coltello.

Non manca la possibilità di scambiarsi oggetti e di soccorrere il compagno in difficoltà. Quando la salute si esaurisce il personaggio resta a terra e si trascina in attesa di aiuto, ma se cadono entrambi la partita finisce. Il partner gestito dall’IA risponde a una serie di ordini precisi come raggiungere un punto, restare vicino, trattenere il fuoco o attaccare un bersaglio specifico. All’occorrenza è anche in grado di aprire porte e curare il giocatore.

BioShock tra gioco online, Sorelline e scelte personali

La mod per BioShock fa un passo in più e supporta sia la partita in locale sia quella online. I due partecipanti condividono lo stesso mondo, possono vedersi e lavorare insieme per azionare interruttori, aprire porte, raccogliere gli oggetti necessari alla trama e violare i macchinari. Entrambi possono colpire gli stessi nemici e le loro morti vengono sincronizzate, così da mantenere coerente lo stato del livello per tutti e due.

Anche i Big Daddy risultano condivisi nella maggior parte delle aree, mentre le decisioni sulle Sorelline restano strettamente individuali. Ciascun giocatore può scegliere in autonomia se salvarle o prosciugarle, senza dover trovare un accordo con l’altro. Ognuno conserva poi il proprio ADAM e le scelte che determinano il finale, quindi due persone nella stessa partita possono arrivare a conclusioni differenti. Un indicatore mostra la posizione dell’amico e permette di seguirne gli spostamenti da un livello all’altro.

Il compagno compare a schermo con l’aspetto di un ricombinante, un dettaglio che si sposa bene con l’atmosfera di Rapture. Il progetto però non è ancora del tutto stabile. Restano infatti problemi di sincronizzazione, possibili arresti anomali e sequenze filmate che non sempre funzionano come dovrebbero. Lo scontro finale, inoltre, va affrontato da soli. Il download è già disponibile sulla pagina ufficiale del progetto.

Fonte: TecnoAndroid