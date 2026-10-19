Xbox Series X avvia giochi PS5: c’è anche Quake II con PS5X

Un Xbox Series X capace di avviare giochi PlayStation 5 non è più un’ipotesi da forum. In un video pubblicato su YouTube l’8 settembre lo sviluppatore Devran Cosmo Uenal ha mostrato la versione PS5 di Quake II in esecuzione sulla console Microsoft, giocata con un normale controller Xbox. Il gioco girava grazie a PS5X, il port per Xbox dell’emulatore open source KytyPS5, con cui Uenal è riuscito a far funzionare anche altri tre titoli.

Il risultato colpisce ma ha un limite pesante. PS5X funziona soltanto nella Developer Mode ufficiale della console, dove la documentazione di Microsoft fissa a 5 GB la memoria disponibile per i giochi. Questa soglia esclude la maggior parte delle produzioni attuali. Per ora non esiste nemmeno un download pubblico per provarlo.

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Come funziona PS5X e quali giochi riesce ad avviare

Sony e Microsoft hanno costruito le loro console su hardware AMD molto simile. Entrambe montano otto core CPU Zen 2, grafica RDNA 2 e 16 GB di memoria GDDR6. I giochi PS5 sono compilati per la stessa architettura x86 a 64 bit usata dai PC, quindi KytyPS5 può eseguirne il codice direttamente sul processore del sistema ospite invece di ricreare via software l’hardware Sony. Il suo autore lo definisce un livello di compatibilità. In pratica si comporta come un traduttore che converte le richieste di un gioco PS5 in istruzioni comprensibili per un PC.

KytyPS5 traduce i comandi grafici della console e ricompila gli shader per Vulkan, motivo per cui su PC serve una scheda video compatibile con Vulkan 1.3. La modalità sviluppatore di Xbox però supporta solo DirectX 11 e DirectX 12. “Visto che Vulkan non è supportato tutto deve essere tradotto in DirectX” ha scritto Uenal nella descrizione del video, dove ha anche ammesso il ricorso all’intelligenza artificiale. Ogni correzione apportata dal team di KytyPS5 al renderer per PC deve quindi essere adattata prima di poter arrivare su PS5X.

Al momento il progetto avvia le versioni PS5 di GEX Trilogy, Hellboy: Web of Wyrd, Marvel Cosmic Invasion e Quake II, tutti compatibili con i comandi del pad Xbox. Alcuni hanno anche l’audio funzionante e nel filmato Quake II viaggia all’incirca tra 25 e 45 fotogrammi al secondo. Sono comunque titoli venduti anche su altre piattaforme, quindi non c’è ancora traccia di un’esclusiva PS5 in funzione su Xbox. Lo stesso Uenal riconosce che il lavoro è agli inizi e che la compatibilità resta limitata.

Su PC le cose si muovono in fretta. A fine settembre è emerso che KytyPS5 riesce ad arrivare in gioco con diversi titoli PS5 e un utente ha mostrato Marvel’s Wolverine raggiungere il menu principale, al rallentatore, su una macchina con NVIDIA RTX 5090. Il filmato però non mostrava alcuna sessione di gioco e non è chiaro se fosse stata usata la versione standard dell’emulatore. PS5X eredita questi progressi solo dopo che ogni correzione è stata ricostruita per DirectX e compressa in un budget di memoria molto più ridotto.

Il limite di memoria e i rischi legali

Microsoft concede ai giochi in Developer Mode 5 GB e alle app appena 1 GB, e ogni richiesta oltre questa soglia fallisce. Un gioco retail su Series X invece dispone di 13,5 GB dei 16 GB totali, con il resto riservato al sistema operativo. PS5X lavora quindi con circa il 37% della memoria di un normale titolo Xbox, troppo poco per le grandi uscite recenti. Il tetto si alza solo quando il software gira tramite il debugger di Visual Studio, una configurazione pensata per gli sviluppatori che testano il proprio codice.

Nel 2023 Microsoft ha bloccato del tutto gli emulatori nella modalità retail, richiamando una regola dello store che vieta i prodotti in grado di emulare un sistema di gioco. Secondo quanto riferito, ha poi inflitto sospensioni di 15 giorni a chi aveva aggirato il divieto. Da allora chi vuole giocare titoli PS2 o GameCube con Dolphin, l’emulatore GameCube più diffuso, deve passare dalla modalità sviluppatore. In quella modalità però la console non carica giochi retail finché non viene riportata allo stato normale.

Uenal presenta PS5X come un progetto di ricerca per avviare homebrew e backup di giochi e assicura che non contiene firmware PS5 né chiavi di decrittazione. La documentazione di KytyPS5 invita a usare solo file ottenuti legalmente. Aggirare le protezioni è ciò che ha affossato Yuzu, l’emulatore di Switch i cui autori nel 2024 hanno chiuso una causa con Nintendo pagando circa 2,2 milioni di euro e abbandonando il progetto. Il team dell’emulatore PS3 RPCS3 indica KytyPS5 e SharpEmu come gli unici due emulatori PS5 open source attivi capaci di avviare giochi. Lo stesso team mette in guardia dai siti truffa che si spacciano per quelli ufficiali.

Senza un jailbreak non esiste una vera soluzione al limite di memoria, quindi i progressi ottenuti su PC non arriveranno ai giocatori Xbox. Nel frattempo i truffatori sfruttano l’interesse per questi progetti e diffondono malware con nomi simili, come PCS5X, per spingere gli utenti a scaricarli.

Fonte: TecnoAndroid