Call of Duty: Modern Warfare 4, voto record su Steam da 10 anni

Le recensioni di Steam premiano Call of Duty: Modern Warfare 4 già in questa prima fase di lancio con accesso anticipato. Il nuovo capitolo della celebre saga sparatutto è al momento quello con la valutazione più alta degli ultimi dieci anni sulla piattaforma di Valve, un risultato che pochi avrebbero previsto guardando ai giudizi riservati ai predecessori.

Va detto che si tratta ancora di un quadro parziale. La data di uscita ufficiale del lancio globale è fissata al 23 ottobre e per ora il gioco è accessibile soltanto nella sua Campagna, riservata a chi ha effettuato la prenotazione. Il resto del pacchetto, multiplayer compreso, deve ancora arrivare nelle mani della maggior parte dei giocatori. Nonostante questo, i segnali sono già piuttosto chiari. I primi voti assegnati alla modalità storia sono decisamente positivi e raccontano un ritorno in forma della serie, con il pubblico che sembra apprezzare parecchio la nuova avventura narrativa proposta da questo episodio.

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Numeri da record per Modern Warfare 4 su Steam

Entrando nel dettaglio, Modern Warfare 4 può contare al momento su recensioni “molto positive”. Il 91% dei giudizi certificati dalla piattaforma di Valve risulta favorevole a livello globale. Se invece si prendono in considerazione tutte le opinioni lasciate dagli utenti, anche quelle senza un acquisto verificato, come fa il servizio di monitoraggio SteamDB, la quota di pareri positivi si attesta all’87,89%.

Parliamo di cifre davvero notevoli, soprattutto se confrontate con quelle ottenute dagli episodi precedenti. Negli ultimi anni la serie ha raccolto valutazioni alquanto contrastanti e in diversi casi anche piuttosto basse, segno di un rapporto con la community diventato via via più complicato.

Il confronto con gli ultimi undici capitoli

Per capire meglio la portata del risultato basta guardare le percentuali di gradimento degli ultimi undici capitoli di Call of Duty su Steam, un elenco che risale fino a oltre dieci anni fa con Black Ops III, uscito nel 2015:

Call of Duty: Modern Warfare 4 con l’87,89%

Call of Duty: Black Ops 7 con il 38,71%

Call of Duty: Black Ops 6 con il 45,75%

Call of Duty: Modern Warfare III con il 48,19%

Call of Duty: Modern Warfare II con il 47,10%

Call of Duty: Vanguard con il 65,94%

Call of Duty: Cold War con il 77,95%

Call of Duty: Modern Warfare con il 77,86%

Call of Duty: WWII con il 69,72%

Call of Duty: Infinite Warfare con il 61,28%

Call of Duty: Black Ops III con l’84,36%

La differenza salta subito all’occhio. I titoli più recenti, da Black Ops 7 a Modern Warfare II, sono rimasti tutti sotto la soglia del 50%, mentre per trovare un episodio che si avvicini al punteggio attuale bisogna tornare proprio a Black Ops III e al suo 84,36%. Anche Cold War e il Modern Warfare del reboot, entrambi vicini al 78%, restano a una certa distanza dal nuovo arrivato.

Naturalmente il dato andrà preso con le dovute cautele. Il voto con ogni probabilità subirà forti oscillazioni nei prossimi giorni, visto che il gioco non è ancora disponibile per gran parte dell’utenza e che finora a esprimersi sono stati soltanto i giocatori che hanno prenotato. L’impatto iniziale, comunque, è stato decisamente positivo. Per ora Call of Duty: Modern Warfare 4 risulta il capitolo più apprezzato dagli utenti di Steam da oltre dieci anni a questa parte per quanto riguarda la Campagna, mentre i giudizi sulla fondamentale componente multiplayer arriveranno solo con il lancio completo del 23 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid