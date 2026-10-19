Apple HomeView, il modello top potrebbe ruotare a 360 gradi

Apple starebbe lavorando a una versione più ambiziosa di HomeView, il suo nuovo hub per la casa intelligente, con uno schermo da 9 pollici montato su un braccio robotico capace di ruotare a 360 gradi. L’indiscrezione arriva dal giornalista Mark Gurman, da anni tra le voci più attente quando si parla dei piani dell’azienda di Cupertino, secondo cui questo modello di fascia alta potrebbe debuttare nel 2027 oppure nel 2028. Si tratterebbe quindi di un dispositivo pensato per affiancare l’attuale HomeView, non per sostituirlo, e posizionato un gradino sopra nella gamma.

Il dettaglio che salta subito all’occhio è proprio la rotazione completa. Oggi la versione da tavolo di HomeView ha un display fisso da 7 pollici, quindi resta orientata sempre nella stessa direzione. Il futuro modello invece potrebbe girarsi su sé stesso grazie a un braccio motorizzato, offrendo uno schermo più ampio e molto più libertà nel modo in cui viene posizionato all’interno della stanza. Un salto di dimensioni che sulla carta sembra contenuto, appena due pollici, ma che unito alla mobilità cambia parecchio il carattere del prodotto.

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HomeView Max, Ultra o 360: il nome è ancora tutto da decidere

Sul fronte del nome non c’è nulla di ufficiale. Gurman ha ipotizzato tre possibili soluzioni ovvero HomeView Max, HomeView Ultra oppure HomeView 360, ma si tratta di semplici supposizioni e nessuna di queste etichette è stata confermata. Ognuna però racconta qualcosa sull’identità del dispositivo. “Max” e “Ultra” richiamano la logica già usata da Apple per distinguere le varianti più grandi o più potenti dei suoi prodotti, mentre “360” punterebbe dritto sulla caratteristica più distintiva, cioè la rotazione completa dello schermo.

Al momento quindi la sostanza conta più della denominazione. Quello che emerge è l’intenzione di Apple di creare una vera e propria famiglia attorno a HomeView, con un modello di base e uno più sofisticato destinato a chi cerca qualcosa in più. Una strategia che l’azienda conosce bene e che ha applicato in tante altre categorie, dove la versione d’ingresso convive con quella premium rivolta a un pubblico più esigente.

Tempi lunghi per il nuovo hub domestico di Apple

La finestra di lancio indicata è piuttosto ampia. Gurman parla del 2027 o del 2028, il che lascia intendere che il progetto sia ancora in una fase non definitiva e che i tempi possano spostarsi. Per chi ha appena guardato con interesse all’attuale HomeView, dunque, non c’è alcuna urgenza di rimandare l’acquisto in attesa del fratello maggiore, visto che l’arrivo non sembra imminente.

Resta comunque significativo il segnale che arriva da Cupertino. L’idea di uno smart home hub con uno schermo che si muove fisicamente segna un approccio diverso rispetto a quello dei classici display fissi da appoggiare su un mobile. La versione con braccio robotico rappresenterebbe il tassello più avanzato della linea, mentre il modello da tavolo con pannello da 7 pollici rimarrebbe la proposta più accessibile. Per ora l’unica certezza riguarda le caratteristiche principali trapelate, cioè lo schermo da 9 pollici e la rotazione a 360 gradi su braccio robotico, con un debutto collocato tra il 2027 e il 2028.

Fonte: TecnoAndroid