iPhone Duo a rate con TIM: preordini aperti da 68,05 euro al mese

TIM ha aperto ufficialmente i preordini di iPhone Duo, il nuovo pieghevole di Apple, e lo ha fatto puntando tutto sulla formula a rate. Nei negozi dell’operatore è possibile scegliere la rateizzazione a 36 mesi con TIMFin Value+, abbinata al servizio TIM Next Evolution. Si tratta di una soluzione pensata per chi preferisce spalmare la spesa nel tempo e non ha problemi a restituire lo smartphone una volta concluso il finanziamento, ottenendo in cambio una rata mensile più leggera.

Il meccanismo è piuttosto semplice da capire. Chi aderisce a TIM Next Evolution paga un importo ridotto ogni mese e alla fine dei tre anni riconsegna il dispositivo. Chi invece vuole tenerlo per sé senza vincoli di restituzione deve mettere in conto una cifra mensile un po’ più alta. Due strade diverse, quindi, che si adattano a esigenze altrettanto diverse.

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Quanto costa iPhone Duo a rate con TIM

Per la versione di iPhone Duo da 256 GB la proposta d’attacco dell’operatore prevede una rata di 68,05 euro al mese per 36 mesi, sempre con TIM Next Evolution attivo. Rinunciando alla restituzione finale e scegliendo quindi di acquistare il pieghevole in modo definitivo, l’importo sale a 76,51 euro al mese per la stessa durata. La differenza non è enorme su base mensile ma, moltiplicata per tre anni, diventa decisamente più evidente.

C’è poi un’altra leva per abbassare il costo, cioè la permuta dell’usato tramite TIM Rivaluta. Consegnando un vecchio smartphone in negozio la rata scende in modo sensibile. Gli esempi forniti da TIM parlano chiaro. Con un iPhone 16 Pro da 256 GB la cifra mensile passa a 55,55 euro per 36 mesi, mentre con iPhone 16 Pro Max da 256 GB si arriva a 54,63 euro al mese. In entrambi i casi il calcolo tiene conto anche dell’adesione a TIM Next Evolution, quindi le due agevolazioni vanno combinate per ottenere questi valori.

La promozione con TIMVision e TIM Club

Accanto alle formule più classiche l’operatore ha messo in campo anche un’offerta legata allo streaming. Chi decide di aggiungere TIMVision XS con TIM Club, pacchetto che comprende TIMVision Play e HBO Max nella versione base con pubblicità, può portarsi a casa iPhone Duo 256 GB a 64,32 euro al mese per 36 mesi, naturalmente con TIM Next Evolution. A questa cifra vanno però sommati i 4 euro mensili del pacchetto di intrattenimento, per una spesa complessiva che arriva a 68,32 euro al mese.

Facendo due conti, la spesa totale risulta di poco superiore alla proposta base, ma include anche i contenuti in streaming. TIMVision XS viene offerto attraverso TIM Club a 4 euro al mese a tempo indeterminato, nella formula mensile senza vincoli. Per i clienti di linea mobile l’accesso a TIM Club richiede un costo una tantum di 19,99 euro. Su alcuni canali digitali, come il sito TIM e l’app MyTIM, lo stesso servizio può invece risultare disponibile gratuitamente nella variante TIM Club Promo, un dettaglio che vale la pena controllare prima di procedere con l’acquisto.

Per chi preferisce acquistare il pieghevole senza passare da un operatore, Apple iPhone Duo è disponibile online da Galaxus al prezzo di 2.369 euro.

Fonte: TecnoAndroid