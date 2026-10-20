Iliad Vinci lo stadio: in palio biglietti Serie A e due finali

Da oggi, 19 ottobre 2026, i clienti Iliad hanno un motivo in più per seguire il campionato: l’operatore ha lanciato Vinci lo stadio con Iliad, il nuovo concorso a premi legato alla Serie A. In palio ci sono biglietti per le partite della Serie A Enilive 2026/2027, maglie ufficiali delle squadre e anche i posti per due finali molto attese, quella della EA SPORTS FC Supercup e quella della Coppa Italia Frecciarossa. Si potrà giocare fino alle 23:59 del 2 maggio 2027, salvo eventuali cambiamenti.

L’iniziativa nasce dentro una partnership che va avanti da qualche stagione. Dal 2024/2025 Iliad è Innovation & Technology Partner della Lega Serie A, tanto che il centro tecnologico di Lissone porta anche il suo marchio e si chiama oggi Iliad International Broadcast Centre. L’operatore è inoltre Presenting Partner del VAR e della Goal Line Technology, per cui il suo logo compare ogni volta che in tv la tecnologia diventa protagonista. L’accordo è stato confermato anche per la stagione in corso e questo nuovo concorso arriva dopo quelli organizzati negli anni scorsi.

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Chi può partecipare e come funziona il codice gioco

Il regolamento apre le porte alle persone maggiorenni residenti in Italia che, nel periodo del concorso, abbiano attivato e mantenuto fino all’assegnazione del premio almeno un’offerta idonea. Per la telefonia mobile serve un piano Iliad da almeno 7,99 euro al mese con un pagamento automatico attivo tramite IBAN, carta di credito o carta prepagata. Vale anche la linea fissa in Fibra FTTH o FWA, sempre con addebito automatico e senza fatture insolute. Possono giocare pure i clienti Iliadbusiness, ma solo con l’utenza del titolare del contratto che coincida con il titolare della Partita IVA o con il legale rappresentante dell’azienda.

C’è una novità rispetto alla scorsa edizione. Allora la soglia per i clienti mobile consumer era fissata a 9,99 euro al mese, ora scende a 7,99 euro. Chi ha già un’offerta più economica dovrebbe comunque poter entrare in gara passando a un piano da almeno 7,99 euro e impostando il metodo di pagamento automatico.

Per giocare bisogna accedere all’Area Personale e richiedere il codice gioco nella sezione “Concorsi attivi”. Il codice è univoco e personale, viene rilasciato per ogni utenza idonea e vale per tutte le settimane del concorso, con una sola partecipazione a settimana. Chi possiede per esempio sia una SIM sia una linea fissa Iliad otterrà due codici distinti e potrà quindi tentare la fortuna due volte ogni settimana.

I premi tra instant win ed estrazioni finali

Ogni settimana si gioca in modalità instant win. In palio ci sono 531 coppie di biglietti per 10 partite di ciascuna delle 28 giornate coinvolte. Per ogni incontro è previsto un premio per squadra, quindi due coppie a partita, tranne in 29 match dove la coppia sarà una soltanto. Il settore dello stadio lo decide Iliad e non si può cambiare né giornata né partita. Spostamenti, extra e tutto ciò che non è indicato restano a carico del vincitore e dell’accompagnatore. La vincita viene comunicata via email e i biglietti arrivano entro le 24 ore precedenti alla gara.

Sempre con l’instant win si possono vincere 100 maglie ufficiali standard delle squadre di Serie A, cinque autografate per ognuno dei 20 club. Il vincitore riceve la divisa della squadra scelta al momento della partecipazione, senza poter indicare taglia o nome del giocatore.

Chi gioca almeno una volta tra il 19 ottobre e il 22 novembre 2026 entra nell’estrazione, prevista entro il 30 novembre, di 3 coppie di biglietti per la finale della Supercoppa Italiana. Qui la trasferta è inclusa: viaggio di andata e ritorno, una notte in hotel e trasferimenti da e per lo stadio e dall’aeroporto alla stazione verso l’albergo. Partecipando invece dal 23 novembre 2026 al 18 aprile 2027 si concorre all’estrazione, entro il 30 aprile 2027, di 5 coppie di biglietti per la finale della Coppa Italia Frecciarossa. In questo caso viaggio e pernottamento sono a carico del vincitore.

Fonte: TecnoAndroid