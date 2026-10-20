Samsung Health: Sleep Coaching parte con tre giorni di dati

Samsung ha rilasciato un aggiornamento di Samsung Health che interviene su due fronti molto concreti, il sonno e la corsa. La novità più rilevante riguarda Sleep Coaching, la funzione che studia le abitudini notturne e propone dei modi per migliorare la qualità del riposo. Fino a oggi per cominciare servivano almeno sette giorni di dati raccolti nell’arco di un mese. Con la nuova versione ne bastano tre, purché registrati nelle ultime due settimane.

Il programma però non si basa soltanto sui numeri rilevati dal dispositivo. Per costruirlo, Samsung Health prende in considerazione anche lo stile di vita di chi lo usa, con alcune domande abbastanza dirette. Si va a letto sempre alla stessa ora? Quante volte ci si sveglia durante la notte? Si bevono alcol o caffeina? A tutto questo si aggiunge una valutazione personale su quanto ci si senta soddisfatti del proprio riposo.

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Come funziona il nuovo Sleep Coaching

Le risposte vengono incrociate con i dati registrati e servono ad assegnare uno dei simboli Sleep Animal, da cui nasce un percorso su misura che può durare dalle quattro alle otto settimane. I consigli cambiano nel tempo: l’app li rinnova ogni settimana sulla base delle informazioni raccolte e dei giudizi che l’utente esprime quotidianamente sulla propria notte.

Le indicazioni sono piccoli gesti da ripetere ogni giorno, selezionati in base agli studi scientifici sulle abitudini legate al sonno. L’app potrà suggerire di tenere lontani gli schermi almeno un’ora prima di dormire oppure di rinunciare al caffè a tarda sera. Tra le attività proposte compare anche lo stretching all’aperto appena svegli.

Per seguire i progressi arriva Sleep Balance, un grafico a forma di pentagono che riunisce cinque parametri: quanto si dorme, la regolarità degli orari, il tempo passato svegli durante la notte, la soddisfazione personale e l’Energy Score. Osservando come variano questi valori diventa più semplice capire su quali abitudini lavorare. Ogni mattina l’applicazione mostrerà poi un breve resoconto della notte appena trascorsa accompagnato da qualche consiglio, mentre sono previsti anche report settimanali e un’analisi finale al termine del programma.

Sul piano della compatibilità, Sleep Coaching richiede un Galaxy Watch4 o un modello successivo, un Galaxy Fit3 oppure un Galaxy Ring, abbinati a uno smartphone Galaxy con almeno Android 11. Serve inoltre la versione 6.24 o successiva dell’app.

Running Coach sale a 12 livelli e arriva Strava

Anche chi corre trova qualcosa di nuovo. Running Coach passa da 10 a 12 livelli di allenamento, con due gradini in più dedicati ai corridori intermedi ed esperti. L’idea è offrire programmi più impegnativi anche a chi si allena da tempo e sentiva di aver raggiunto il limite delle proposte disponibili. Il punto di partenza continuerà a essere definito con un test di corsa di 12 minuti oppure attingendo ai dati delle attività già salvate.

Migliorano anche le opzioni di condivisione sui social. Ci saranno nuovi modelli grafici per pubblicare record personali, traguardi raggiunti e percorsi senza dover creare ogni volta un’immagine da zero. In più l’app si integrerà con Strava, permettendo di importare i tracciati salvati sulla piattaforma, compresi quelli per corsa, trail running e ciclismo.

Per sfruttare il nuovo Running Coach serviranno un Galaxy Watch8 o successivo e Samsung Health dalla versione 6.30.2, installato su uno smartphone Android compatibile. Il rilascio delle novità partirà nel corso di ottobre, anche se Samsung avverte che le tempistiche potranno cambiare in base al dispositivo e al mercato.

Fonte: TecnoAndroid