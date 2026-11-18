La retrocompatibilità sarà uno dei pilastri su cui poggerà Project Helix, la prossima piattaforma targata Xbox. A spiegarlo è stato Jason Ronald, vicepresidente della divisione Next Generation del marchio, che nel corso di un’intervista ha messo al centro del discorso un tema rimasto a lungo ai margini dell’industria. Si tratta della preservazione dei videogiochi, considerata dal dirigente un aspetto fondamentale e non più rinviabile.

Secondo Ronald per molto tempo il settore non ha dato abbastanza peso alla questione. “Nei primi trent’anni di sviluppo videoludico nessuno pensava davvero alla conservazione dei giochi quando progettava il proprio hardware o realizzava i propri prodotti” ha raccontato, descrivendo con una certa franchezza un approccio che per decenni ha guardato quasi esclusivamente in avanti, lasciando indietro un patrimonio enorme di titoli e piattaforme.

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Le cose però stanno cambiando, anche grazie a iniziative che permettono di recuperare produzioni nate per sistemi ormai superati. L’esempio concreto scelto da Ronald riguarda i titoli della prima Xbox, che oggi possono essere giocati anche su PC e su dispositivi portatili. Per la prima volta in assoluto, ha spiegato, i giochi Xbox originali girano sul suo computer e su un handheld. Uno scenario che ai tempi in cui quei giochi venivano progettati, e mentre la prima console prendeva forma, nessuno avrebbe mai immaginato potesse diventare realtà.

Una compatibilità che cambia il modo di progettare

Già tempo fa Jason Ronald aveva cominciato a reclutare personale da dedicare alla “nuova evoluzione della compatibilità” di Xbox. Oggi il quadro appare decisamente più chiaro. L’idea era quella di portare questo concetto anche su Project Helix, possibilmente in una forma ancora più completa ed entusiasmante rispetto a quanto visto finora.

Il lavoro sulla retrocompatibilità non viene insomma trattato come un semplice accessorio da aggiungere a progetto finito. “La compatibilità sta realmente influenzando il modo in cui progettiamo la piattaforma, e stiamo collaborando con i nostri partner affinché questi giochi non possano soltanto essere eseguiti, ma possano anche essere riprodotti in futuro nella loro versione migliore di sempre” ha dichiarato il vicepresidente.

Il ragionamento poi si allarga ulteriormente, perché non si tratta soltanto di salvare i classici del passato. “Questa esperienza sta effettivamente influenzando il modo in cui progettiamo e realizziamo oggi la piattaforma e i videogiochi, affinché questi titoli possano essere conservati anche tra venti o trenta anni” ha aggiunto Ronald. Uno sguardo che va ben oltre il debutto della nuova macchina e che riguarda anche le produzioni attuali, pensate fin da subito per resistere al tempo.

Una console capace di far girare i giochi PC

Lo scorso agosto Asha Sharma aveva descritto Xbox Helix come “una famiglia di dispositivi”. Microsoft non ha ancora chiarito cosa significhi nel concreto questa definizione, ma la visione raccontata da Ronald sembra orientata in una direzione piuttosto precisa.

Il dirigente ha infatti approfittato dell’occasione per ribadire un punto preciso sulla natura del progetto. “Helix è progettata per essere una console che è anche in grado di riprodurre i giochi del vostro PC, ma non è un PC che può anche eseguire i giochi per console” ha precisato. Una distinzione sottile ma tutt’altro che secondaria, soprattutto alla luce dei rumor emersi finora sulla nuova console di casa Xbox.

Fonte: TecnoAndroid