Il debutto della serie Samsung Galaxy S28 è lontano più di un anno, eppure le prime indiscrezioni hanno già cominciato a circolare con una certa insistenza. Al centro delle voci c’è un possibile ritorno: secondo un recente leak, Galaxy S28 Ultra e Galaxy S28 Pro potrebbero adottare una fotocamera ad apertura variabile, una soluzione che Samsung aveva già sperimentato in passato e poi accantonato. Più che di una novità assoluta, quindi, si parlerebbe di una funzione riproposta, con cambiamenti piuttosto considerevoli ai moduli fotografici dei due modelli di punta.

Un ritorno al passato per le fotocamere di Samsung

Per trovare l’ultima apparizione di questa tecnologia in casa Samsung bisogna risalire a Galaxy S10. L’idea alla base era semplice e anche abbastanza efficace: far arrivare sul sensore una quantità maggiore di luce, con benefici evidenti soprattutto negli scatti in condizioni di scarsa illuminazione. Quando la luce ambientale cala, poter contare su un’apertura più ampia fa la differenza nella resa finale delle foto.

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A voler essere precisi, però, il discorso è un po’ più sfumato. Galaxy S9 e Galaxy S10 montavano infatti una fotocamera a doppia apertura, capace di regolare fisicamente il diaframma, più che un vero sensore ad apertura variabile nel senso tradizionale del termine. Una distinzione tecnica non da poco, che comunque all’epoca rappresentava una scelta piuttosto originale nel panorama degli smartphone.

Dopo quei due modelli la funzione è sparita dalla gamma Galaxy S. I dispositivi successivi hanno fatto a meno di questo meccanismo, lasciando di fatto campo libero alla concorrenza, con iPhone 18 Pro tra gli esempi più recenti di telefoni che hanno puntato su questa strada. Ora lo scenario potrebbe cambiare, anche se i tempi non sono certo brevi.

Cosa emerge dal leak su Galaxy S28 Ultra e S28 Pro

L’indiscrezione porta la firma di Yogesh Brar, che ha indicato Galaxy S28 Ultra e Galaxy S28 Pro come i candidati ideali per riportare l’apertura variabile nel comparto fotografico posteriore. Il lancio dei due top di gamma è atteso verosimilmente nei primi mesi del 2028, quindi tra poco più di un anno. Una finestra temporale ampia, che lascia spazio a parecchi cambi di programma.

Lo stesso leaker fa notare un dettaglio interessante: Samsung non sarebbe l’unica azienda intenzionata a valutare l’adozione di un sensore ad apertura variabile. Altri produttori starebbero ragionando sulla stessa soluzione. E non manca una battuta, perché secondo Brar al colosso sudcoreano “servirebbe semplicemente una batteria più capiente“, un commento lanciato con evidente ironia.

Perché Galaxy S27 dovrebbe restarne escluso

Il ritorno dell’apertura variabile sui telefoni Samsung non è affatto una voce nuova. Se ne parla da diversi anni, a intervalli più o meno regolari, ma report successivi hanno indicato che la funzione non dovrebbe arrivare sulla prossima serie Galaxy S27. Le ragioni sarebbero principalmente due e riguardano aspetti molto concreti della produzione.

Il primo ostacolo è il costo di produzione, che con un meccanismo di questo tipo salirebbe in modo sensibile. Il secondo riguarda invece lo spessore del modulo fotocamere, destinato inevitabilmente ad aumentare per fare spazio alla componentistica necessaria. Due fattori che pesano parecchio nelle scelte di progettazione di uno smartphone di fascia alta, dove ogni millimetro e ogni euro vengono calcolati con attenzione.

Va ricordato comunque che si tratta di semplici indiscrezioni, non supportate da alcuna conferma da parte del produttore. Samsung non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla fotocamera di Galaxy S28 Ultra e Galaxy S28 Pro, e aggiornamenti diretti dall’azienda sudcoreana non sono attesi prima del prossimo anno.

Fonte: TecnoAndroid