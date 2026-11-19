Su iPhone le chat di WhatsApp non devono più finire per forza su iCloud. Il servizio di backup in cloud sviluppato direttamente da WhatsApp ha cominciato a comparire per alcuni utenti della versione beta per iOS. Per la prima volta, chi usa l’app sui dispositivi Apple ha quindi un’alternativa concreta al salvataggio delle conversazioni sul cloud di Cupertino, e il cambiamento non è affatto marginale.

La nuova opzione è stata individuata su WhatsApp beta 26.45.10.71, la build attualmente distribuita tramite TestFlight. Non tutti i tester però la trovano già nelle impostazioni. Il rilascio procede in modo graduale e per ora solo una parte di chi partecipa alla beta può effettivamente scegliere dove archiviare la cronologia dei messaggi. Gli altri continuano a vedere la schermata di sempre, con iCloud come unica strada percorribile.

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Come funziona l’alternativa a iCloud

Le prime tracce di questa funzione risalgono a luglio, quando nel codice delle versioni di prova dell’app erano spuntati riferimenti piuttosto espliciti. Lasciavano intuire che prima o poi gli utenti avrebbero potuto selezionare la destinazione preferita per i propri salvataggi direttamente dalle impostazioni del backup delle chat, senza dover passare da altre parti del sistema. A distanza di qualche mese quella che era soltanto un’ipotesi nascosta tra le righe del codice è diventata un’opzione reale, anche se per ora riservata a pochi.

iCloud comunque non viene messo da parte. Rimane l’impostazione predefinita e chi preferisce non toccare nulla può lasciare tutto com’è. La soluzione proprietaria di WhatsApp si distingue però per due aspetti precisi. Il primo riguarda la sicurezza, visto che i dati sono protetti da crittografia end to end completa, dall’inizio alla fine del processo. Il secondo riguarda la funzione stessa del servizio, perché lo spazio messo a disposizione è dedicato esclusivamente ai backup delle conversazioni e a nient’altro. Una scelta netta, che separa in modo chiaro l’archivio dei messaggi da tutto il resto.

Spazio gratuito, WhatsApp Plus e Meta One

Sul fronte dell’archiviazione il piano prevede diversi livelli. Senza spendere nulla WhatsApp offre 2GB di spazio sui propri server, anche questi protetti da crittografia end to end. Per chi accumula molte conversazioni, foto e documenti potrebbe non bastare, ed ecco che entrano in gioco le formule a pagamento. Con WhatsApp Plus, l’abbonamento dell’app che costa circa 2,15 euro al mese, la capienza sale a 100GB. Chi invece sottoscrive Meta One può arrivare fino a 4TB, con la quota precisa che dipende dal piano selezionato.

Per gli utenti Android non si tratta di una novità assoluta, dato che lì l’opzione di salvataggio gestita da WhatsApp è già attiva. Con l’arrivo su iPhone le due piattaforme iniziano quindi ad allinearsi su un punto che finora le teneva distanti, cioè la possibilità di affidare la cronologia delle chat direttamente ai server di WhatsApp invece che al servizio cloud del sistema operativo.

Sulle tempistiche per ora non c’è nulla di ufficiale. WhatsApp non ha comunicato quando la funzione sarà disponibile per tutti gli utenti iOS, ma la sua presenza nella versione beta lascia pensare che la distribuzione su larga scala possa arrivare nelle prossime settimane.

Fonte: TecnoAndroid