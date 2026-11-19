L’Irlanda ha iniziato la fluorizzazione dell’acqua nel 1964 e da quel momento intere generazioni hanno aperto il rubinetto, riempito un bicchiere e cucinato con un’acqua trattata in questo modo. Un nuovo studio ha deciso di affrontare una domanda tutt’altro che banale, cioè se questa esposizione prolungata abbia avuto qualche effetto sulla salute cognitiva della popolazione.

L’idea alla base della ricerca è semplice da raccontare ma decisamente meno semplice da mettere in pratica. Il gruppo di ricercatori ha seguito nel corso degli anni quanto ciascun partecipante fosse stato esposto all’acqua fluorizzata. Poi ha sottoposto le stesse persone a due test cognitivi e infine ha confrontato i risultati ottenuti.

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Perché il caso irlandese merita attenzione

Tra l’avvio della fluorizzazione in Irlanda e il 2026 sono passati più di sessant’anni. Si tratta di un arco di tempo lunghissimo, che abbraccia più generazioni e che rende il paese un osservatorio piuttosto particolare. Chi è nato dopo il 1964 ha potuto convivere con l’acqua trattata fin dall’infanzia, mentre chi era già adulto in quel periodo ha incontrato questa novità in una fase diversa della propria vita.

Proprio questa lunga storia rende sensato porsi il problema in termini di esposizione nel tempo e non soltanto di un singolo momento. Guardare a un’abitudine che accompagna le persone per decenni richiede uno sguardo ampio, capace di tenere insieme anni e anni di vita quotidiana. Ed è esattamente su questo aspetto che si concentra il lavoro dei ricercatori, che hanno scelto di ricostruire il percorso dei partecipanti invece di fermarsi a una fotografia istantanea.

Come è stato costruito lo studio

Il cuore della ricerca sta nel metodo. Il primo passaggio è stato tracciare l’esposizione all’acqua fluorizzata di ogni persona coinvolta, un lavoro che segue i partecipanti lungo gli anni e non si limita a chiedere dove abitino oggi. Una ricostruzione del genere permette di distinguere chi ha avuto un contatto più lungo con l’acqua trattata da chi invece lo ha avuto per periodi più brevi, e rende quindi possibile un confronto più ragionato.

Il secondo passaggio riguarda la misurazione delle capacità mentali. Ai partecipanti sono state proposte due prove distinte pensate per valutare le loro funzioni cognitive. Usare due strumenti invece di uno solo offre ai ricercatori una base più solida su cui lavorare, perché consente di osservare le prestazioni delle persone da angolazioni differenti.

A quel punto entra in gioco il terzo e ultimo tassello, ovvero il confronto. Con da una parte i dati sull’esposizione accumulata nel tempo e dall’altra i punteggi raccolti nei due test, il gruppo di ricerca ha potuto mettere in relazione le due informazioni. L’obiettivo era capire se esistesse un legame tra quanta acqua fluorizzata le persone avessero incontrato nel corso della vita e il modo in cui si erano comportate nelle prove.

La ricerca nasce dunque da una domanda precisa sul rapporto tra la fluorizzazione dell’acqua avviata in Irlanda nel 1964 e la salute cognitiva di chi vive nel paese. Per rispondere, il team ha seguito negli anni l’esposizione dei partecipanti all’acqua fluorizzata, li ha sottoposti a due test cognitivi e ha confrontato i risultati delle due prove.

Fonte: TecnoAndroid