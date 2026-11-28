Il prossimo iPhone 20 Pro potrebbe nascondere sotto la scocca una novità costruttiva piuttosto interessante, cioè un telaio in titanio stampato in 3D. A sostenerlo è il leaker conosciuto come Fixed Focus Digital, che in un nuovo post pubblicato su Weibo afferma che Apple avrebbe intenzione di realizzare alcune parti del telaio centrale del dispositivo attraverso un processo di stampa 3D basato su polvere di titanio fusa tramite laser. Il risultato, sempre secondo questa indiscrezione, sarebbe una resistenza decisamente superiore rispetto a quanto visto finora.

La sicurezza mostrata dal leaker è quasi insolita. Si è spinto infatti a suggerire ai propri follower di salvare uno screenshot del post e di ritirarlo fuori il prossimo anno, quando il nuovo smartphone verrà presentato ufficialmente. Un gesto che lascia intendere parecchia fiducia nella bontà dell’informazione. E non è nemmeno la prima volta che lo stesso profilo si sbilancia sull’argomento, visto che già all’inizio del mese aveva parlato di un ritorno al titanio per i modelli celebrativi del ventesimo anniversario di iPhone, attesi nel 2027. Una svolta tutt’altro che banale se si considera che gli attuali iPhone 18 Pro adottano telai in alluminio.

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Una tecnica che Apple conosce già bene

Il procedimento in questione non rappresenta affatto un salto nel buio per Cupertino. L’azienda impiega già la stampa 3D del titanio per produrre le casse di Apple Watch Ultra 4 e delle versioni in titanio di Apple Watch Series 12, dopo averla debuttare per la prima volta con Apple Watch Ultra 3 e Series 11. Anche iPhone Air ne fa uso, nello specifico per l’alloggiamento della porta USB C. Insomma, si tratta di un metodo già rodato su più prodotti della casa.

Il funzionamento è abbastanza semplice da raccontare. Dei laser fondono uno dopo l’altro strati successivi di polvere di titanio, fino a dare forma al componente finale. Secondo Apple questo approccio permette di ottenere strutture molto più complesse rispetto ai metodi di produzione tradizionali e riduce in modo significativo lo spreco di materiale, un dettaglio che pesa parecchio quando si parla dei volumi produttivi di un marchio come quello di Cupertino.

Il nodo del calore e il design tutto in vetro

Questa tecnologia potrebbe regalare ad Apple una maggiore libertà progettuale proprio mentre sviluppa il presunto iPhone pensato per festeggiare i vent’anni del prodotto. Si parla di un dispositivo realizzato interamente in vetro, con superfici curve e cornici del display praticamente invisibili. Il giornalista Mark Gurman ha descritto le modifiche previste come il più grande restyling della gamma Pro dai tempi di iPhone X. Le ambizioni, quindi, sono tutt’altro che modeste.

C’è però una questione ancora aperta, e non è certo marginale. Non è chiaro in che modo Apple intenda affrontare le difficoltà legate alla dissipazione del calore, dato che il titanio sotto questo aspetto si comporta peggio dell’alluminio montato oggi sui modelli Pro. L’alluminio garantisce infatti una gestione termica migliore, e un eventuale ritorno al titanio richiederà quasi certamente qualche accorgimento da parte degli ingegneri dell’azienda per tenere sotto controllo le temperature.

Sul fronte delle tempistiche, il debutto della serie iPhone 20 Pro è atteso per l’autunno del 2027. Anche il nome, va detto, non è affatto scontato. I leaker si riferiscono a questi dispositivi chiamandoli iPhone 20 Pro, ma al momento i reali piani di Apple sulla denominazione dei nuovi smartphone non sono noti.

Fonte: TecnoAndroid