Le polemiche non sono mancate, eppure GTA 6 sta riuscendo in un’impresa tutt’altro che scontata, cioè conquistare l’ammirazione di chi i videogiochi li costruisce per mestiere. Tra gli addetti ai lavori rimasti colpiti ci sono anche gli sviluppatori di Naughty Dog e diversi altri veterani del settore, che stanno elogiando senza troppi giri di parole l’eccezionale livello tecnico raggiunto dall’ultima produzione di Rockstar Games.

Il dettaglio interessante sta proprio qui. Non si tratta soltanto del solito entusiasmo dei fan o dei commenti a caldo comparsi sui social nei primi giorni. A esprimersi sono professionisti che conoscono bene la fatica, i compromessi e le scelte tecniche che stanno dietro a un open world di queste dimensioni. E quando un collega si ferma a guardare il lavoro altrui con un certo stupore, il segnale va preso sul serio.

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Il review bombing non oscura il lavoro di Rockstar Games

Il lancio di GTA 6 non è stato privo di turbolenze. Il gioco ha subito un vero e proprio review bombing, quel fenomeno per cui una valanga di valutazioni negative viene riversata in poco tempo su un titolo, finendo per abbassarne il punteggio medio agli occhi del pubblico. Un colpo che per molte produzioni avrebbe potuto pesare parecchio sull’immagine complessiva.

Nel caso dell’ultima fatica della casa americana, però, l’effetto sembra essere stato piuttosto limitato. Il titolo continua a restare al centro dell’attenzione e il dibattito, invece di spegnersi, si è spostato su un terreno diverso. Da una parte c’è chi critica, dall’altra un coro di voci autorevoli che invita a guardare con attenzione a ciò che il gioco riesce a fare sul piano della resa visiva e della costruzione del mondo. Due piani di discussione che corrono in parallelo e che raramente si incontrano. Resta il fatto che le opinioni espresse dai professionisti non rispondono alle stesse logiche delle recensioni lasciate dagli utenti. Chi lavora nel settore tende a osservare il prodotto con uno sguardo più tecnico, concentrandosi su ciò che è stato realizzato e su quanto sia complicato arrivarci. Ed è proprio da questa prospettiva che GTA 6 sta raccogliendo giudizi molto lusinghieri.

Gli sviluppatori di Naughty Dog tra i primi a lodarlo

A quanto pare anche gli altri studi si sono messi a giocare al nuovo capitolo della serie, e l’impressione generale è di grande ammirazione. Tra i nomi che spiccano c’è quello di Naughty Dog, studio che di grafica curata e produzioni di altissimo profilo se ne intende parecchio. Il fatto che proprio i suoi sviluppatori si siano detti colpiti dal risultato ottenuto da Rockstar Games ha un peso particolare, visto che parliamo di professionisti abituati a confrontarsi con standard qualitativi molto elevati.

Ma non sono gli unici. Accanto a loro si sono fatti sentire anche altri veterani del settore, tutti concordi nel riconoscere al gioco un livello tecnico fuori dal comune. Un coro piuttosto compatto, insomma, che restituisce l’idea di quanto il titolo sia riuscito a impressionare anche chi, per lavoro, è abituato a smontare mentalmente ogni scena per capire come sia stata costruita.

È anche questo che rende la situazione così particolare. Mentre una parte del pubblico ha scelto la strada del review bombing, una fetta consistente dell’industria sta trascorrendo ore dentro il mondo di gioco, rimanendo colpita dalla qualità del lavoro svolto. Gli apprezzamenti arrivati da Naughty Dog e dagli altri studi si concentrano tutti sullo stesso punto, ovvero l’incredibile livello tecnico raggiunto dal nuovo capitolo della saga.

Fonte: TecnoAndroid