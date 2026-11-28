Un nuovo lancio di SpaceX ha portato in orbita un carico segreto per conto della U.S. Space Force, e stavolta le informazioni ufficiali sono ridotte davvero all’osso. Il razzo è partito il 20 novembre dalla California per una missione classificata di cui non sono stati resi noti né il contenuto né la destinazione finale. Non si conosce cosa ci fosse a bordo e non si conosce nemmeno l’orbita prevista, due dettagli che normalmente accompagnano qualsiasi comunicazione legata a un decollo.

È proprio questa assenza di dati a rendere il volo così particolare. Di solito attorno a un lancio circolano schede tecniche, nomi dei satelliti e parametri orbitali. Qui invece c’è soltanto il silenzio, e quel silenzio ha inevitabilmente acceso la curiosità su che cosa il Pentagono abbia deciso di sistemare attorno alla Terra lontano da occhi indiscreti.

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Un lancio per la Space Force avvolto nel segreto

Il quadro che emerge è piuttosto essenziale. Da una parte c’è un vettore della società americana che si stacca dalla rampa in California, dall’altra un committente di primo piano come la Space Force, il ramo delle forze armate statunitensi dedicato allo spazio. In mezzo una missione che le autorità hanno scelto di classificare come top secret in tutti i suoi aspetti più rilevanti.

L’identità del carico utile resta coperta, così come la traiettoria che il satellite, o i satelliti, dovrebbero seguire una volta raggiunto lo spazio. Non è un dettaglio da poco perché proprio l’orbita spesso permette di intuire la funzione di un oggetto. Senza questo elemento qualsiasi ipotesi rimane sospesa e diventa difficile anche solo immaginare l’impiego concreto di quanto trasportato dal razzo di SpaceX. Questa riservatezza non sorprende del tutto quando il cliente è il Dipartimento della Difesa americano, ma la scelta di non diffondere nemmeno l’orbita di destinazione contribuisce a rendere l’operazione ancora più opaca agli occhi di chi segue da vicino il settore. Gli interrogativi quindi si moltiplicano e ruotano tutti attorno a una domanda di fondo che riguarda la reale natura del materiale messo in orbita dal Pentagono.

L’ipotesi Starshield e cosa si sa davvero

Tra le varie supposizioni che hanno preso piede quella più citata chiama in causa Starshield. Il nome è circolato con insistenza come possibile spiegazione del misterioso carico, ma al momento si tratta soltanto di un’ipotesi. Nessuna conferma ufficiale è arrivata né da SpaceX né dalla Space Force, e dunque la pista va considerata per quello che è, cioè una teoria ancora tutta da verificare.

Le uniche certezze restano poche e molto precise. Il lancio è avvenuto il 20 novembre, la base di partenza si trova in California, il committente è la forza spaziale statunitense e la missione classificata non prevede la divulgazione né del carico né dell’orbita. Tutto il resto appartiene al campo delle supposizioni, compresa la possibilità che dietro al volo ci sia proprio Starshield.

In mancanza di comunicazioni ufficiali l’attenzione resta puntata su quel carico segreto che ora si trova da qualche parte sopra le nostre teste. Il Pentagono ha scelto di non svelare cosa abbia messo in orbita attorno alla Terra e l’ipotesi Starshield, per quanto diffusa, rimane per ora non confermata.

Fonte: TecnoAndroid