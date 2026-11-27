Apple ha annunciato senza troppo clamore l’apertura di un nuovo Apple Store a Hyderabad, in India, e come ormai da tradizione ha accompagnato la notizia con uno wallpaper esclusivo pensato per iPhone, iPad e Mac. Il negozio si trova all’interno del Lakeshore Mall di Kukatpally e aprirà le porte alle 17 di giovedì 10 dicembre.

Per il momento non è arrivato alcun comunicato stampa ufficiale e non circolano nemmeno fotografie degli spazi. L’azienda si è limitata ad aggiungere il punto vendita all’elenco dei suoi negozi nel Paese, un gesto discreto che però ha il suo peso. Si tratta infatti del settimo Apple Store in territorio indiano, un traguardo arrivato dopo anni piuttosto complicati.

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Apple Store: sette Hyderabad negozi dopo una lunga battaglia con il governo indiano

La storia della presenza di Apple in India non è stata affatto lineare. La società provava ad aprire negozi propri almeno dal 2015, ma ha dovuto affrontare un lungo braccio di ferro con il governo prima di ottenere il via libera, arrivato soltanto nel 2023. Da quel momento il ritmo è stato abbastanza regolare, con una media di due nuove aperture all’anno.

Dietro questa vicenda c’è una strategia economica piuttosto astuta. Il Paese ha scelto di offrire incentivi a chi decide di costruire stabilimenti produttivi sul posto e, allo stesso tempo, ha alzato barriere contro l’importazione di prodotti fabbricati all’estero. Il classico metodo del bastone e della carota ha funzionato, e aziende come Apple si sono adeguate alle regole pur di vendere i propri dispositivi alla seconda popolazione più numerosa del pianeta.

Il cuore di tutto è l’iniziativa India First, che imponeva ai produttori di realizzare una quota significativa dei propri articoli all’interno dei confini nazionali per evitare dazi d’importazione molto elevati. Apple, Samsung e altri marchi sono stati così spinti ad aprire impianti nel Paese, portando nuovi posti di lavoro. C’era poi un’ulteriore condizione: niente negozi monomarca se non si rispettavano gli stessi requisiti. Una regola che, a conti fatti, sembrava pensata soprattutto per Apple.

Il piano ha dato i suoi frutti. Il gruppo ha chiesto ai fornitori e alle aziende che assemblano gli iPhone di creare stabilimenti in territorio indiano. All’inizio la produzione riguardava soltanto iPhone SE, poi via via si sono aggiunti modelli più avanzati. Oggi l’India rappresenta la seconda base produttiva più importante dopo la Cina, e tutti gli iPhone venduti negli Stati Uniti escono proprio dalle fabbriche indiane.

Uno sfondo esclusivo per iPhone, iPad e Mac

Da qualche tempo Apple ha preso l’abitudine di celebrare ogni nuova inaugurazione con uno sfondo creato appositamente per l’occasione. Quello dedicato al negozio di Hyderabad spicca in modo particolare, con un risultato davvero molto curato che lo rende uno dei più belli della serie.

Il wallpaper è disponibile per iPhone, iPad e Mac, e la procedura per scaricarlo è semplicissima. Basta aprire la pagina dedicata direttamente dal dispositivo su cui si intende utilizzarlo, perché il sistema riconosce in automatico l’apparecchio e propone la versione adatta. Visitando la pagina da un Mac, per esempio, si viene indirizzati subito alla variante pensata per il desktop.

Fonte: TecnoAndroid