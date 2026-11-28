Circa 265.000 titolari di Oyster photocard potrebbero aver visto finire in mani sbagliate i propri dati personali. A comunicarlo è stata Transport for London, l’autorità che gestisce il trasporto pubblico della capitale britannica, dopo aver scoperto un data breach che ha colpito il portale dedicato a queste tessere. L’indagine non è ancora chiusa e il numero delle persone coinvolte potrebbe crescere ancora.

Per capire la portata della vicenda conviene ricordare di cosa si occupa TfL. L’ente gestisce la metropolitana, l’Overground, gli autobus, i tram e la Elizabeth line, e nel periodo 2025/26 ha registrato qualcosa come 3,53 miliardi di viaggi, di cui 1,78 miliardi in autobus e 1,20 miliardi sulla Tube. Le Oyster photocard sono smartcard di viaggio con la foto del titolare che consentono a chi ne ha diritto di spostarsi gratis o con tariffe ridotte.

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Come è stato scoperto l’attacco a Transport for London

L’incidente è emerso il 16 novembre 2026, quando alcuni clienti hanno segnalato di aver ricevuto email che li invitavano a creare un account. Quei messaggi partivano direttamente dai sistemi di posta di Transport for London, proprio perché questi erano stati compromessi. A quel punto il sito delle Oyster photocard è stato messo offline e l’organizzazione ha cominciato a inviare le notifiche alle persone interessate.

Secondo quanto riportato nelle comunicazioni inviate agli utenti, una delle quali è stata condivisa anche su Reddit, i dati esposti comprendono nomi completi, numeri di telefono, indirizzi (compreso quello di residenza), date di nascita e soprattutto le domande e risposte di sicurezza. Al momento TfL ritiene invece che password, dati bancari e delle carte di pagamento, informazioni sugli spostamenti e anche nomi e date di nascita dei bambini titolari di Zip Oyster card non siano stati toccati.

C’è almeno una notizia rassicurante. L’ente dichiara di non aver trovato finora alcuna prova di un uso illecito delle informazioni sottratte. La stima iniziale parlava di circa 250.000 clienti coinvolti, poi salita a 265.000, ma con l’indagine ancora in corso il conteggio potrebbe aumentare. TfL afferma di aver contenuto l’incidente, di aver contattato i clienti colpiti e di aver informato l’Information Commissioner’s Office, l’autorità britannica per la protezione dei dati.

Cosa devono fare i titolari di Oyster photocard

Per chi viaggia praticamente non cambia nulla. Le Oyster photocard restano valide e chi deve rinnovare la tessera o controllare lo storico dei propri viaggi può ancora farlo rivolgendosi al servizio clienti di TfL. Chi ha ricevuto la mail che sollecitava la creazione di un account deve semplicemente ignorarla.

Il punto più delicato riguarda le domande di sicurezza. Sono spesso usate per recuperare l’accesso a un account, quindi la loro diffusione rappresenta un rischio concreto. Ai clienti viene chiesto di fare attenzione a qualsiasi attività sospetta e di segnalarla il prima possibile. Quando il portale tornerà online, tutti i titolari saranno invitati a cambiare password, domanda e risposta di sicurezza. Se le stesse domande vengono usate anche su altri siti è consigliabile sostituirle con nuove domande e nuove risposte, e lo stesso vale per le password di altri servizi in cui sono state riutilizzate le medesime informazioni.

Non è la prima volta che l’ente londinese finisce nel mirino. Nel 2024 alcuni membri del gruppo Scattered Spider erano riusciti a penetrare nella rete di TfL, rubando dati dei clienti e mandando in tilt diversi servizi online, tra cui i rimborsi Oyster. Quell’attacco è costato all’agenzia 29 milioni di sterline tra perdite e spese di ripristino. Due degli hacker si sono dichiarati colpevoli a giugno 2026 e sono stati condannati a cinque anni e sei mesi di carcere.

Fonte: TecnoAndroid